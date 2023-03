Borussia Dortmund heiß auf Dänen-Talent – wird ER der Dahoud-Nachfolger?

Seit rund zwei Wochen steht fest: Mahmoud Dahoud wird Borussia Dortmund am Saisonende verlassen. Der BVB hat sich dazu entschieden den auslaufenden Vertrag mit dem 27-Jährigen nicht zu verlängern. Das teilte Sportdirektor Sebastian Kehl mit.

Bei Borussia Dortmund wird damit im Sommer ein Kaderplatz frei. Zwingend ersetzen muss der BVB Mo Dahoud nicht, allerdings wird man gerade mit Blick auf einen möglichen Abgang von Jude Bellingham schon mal mögliche Optionen abklopfen. Ein Kicker soll jetzt mehr in den Fokus rücken.

Borussia Dortmund: ER steht im BVB-Fokus

Morten Hjulmand, 23 Jahre alt, Kapitän von US Lecce – der Däne soll das Interesse von Borussia Dortmund geweckt haben. Das berichtet das italienische Portal „Tuttomercatoweb“. Hjulmand ist bei US Lecce der Abräumer vor der Abwehr, zeigt aber auch in der Offensive immer wieder seine Qualitäten. Seit dieser Saison trägt er dort sogar die Kapitänsbinde.

Mit seinen Leistungen hat er aber nicht nur das Interesse von Borussia Dortmund auf sich gezogen. Zu den Interessenten sollen dem Bericht zufolge auch Atletico Madrid, AS Rom, Juventus Turin und Atlanta Bergamo gehören.

Morten Hjulmand wird beim BVB gehandelt. Foto: IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

Hjulmands Vertrag beim Aufsteiger läuft noch bis 2025. Lecce besitzt sogar eine Option, den Vertrag noch um ein weiteres Jahr zu verlängern. Als mögliche Ablösesumme ruft der italienische Erstligist satte 20 Millionen aus. Ein Schnäppchen wäre er also nicht.

Unzählige Spieler beim BVB gehandelt

Im zentralen Mittelfeld wird Dortmund aber wohl nachlegen müssen – auch weil ein Abgang von Jude Bellingham als sehr wahrscheinlich gilt. Neben Hjulmand wird noch eine Vielzahl von Spielern beim BVB gehandelt.

Unter anderem werden Naby Keita (FC Liverpool), Youri Tielemanns (Leicester City), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt und Enzo LeFee (FC Lorient) genannt.