Borussia Dortmund: Befürchtungen werden wahr – jetzt muss sich Kehl etwas einfallen lassen

Borussia Dortmund verfolgt offenbar den Plan ihr Mittelfeld im kommenden Sommer weiter zu verstärken. Mit Jude Bellingham wird dann nämlich ein wichtiges Bindeglied zwischen der Defensive und der Offensive den Verein höchstwahrscheinlich verlassen, sodass der Klub einen Ersatz verpflichten muss.

Mit Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam haben die Verantwortlichen des BVB auch schon einen möglichen Kandidaten auserkoren. Ein Transfer zu Borussia Dortmund dürfte sich allerdings als durchaus schwierig herausstellen, denn nun soll auch Jürgen Klopp an dem WM-Star interessiert sein.

Borussia Dortmund: Kudus weckt Interesse

Vor wenigen Wochen berichtete „Sky“, dass der BVB Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam als einen möglichen Nachfolger für Jude Bellingham auf der Liste hat. Der Bundesligist sollte sogar schon einige Gespräche bezüglich eines Transfers geführt haben, hieß es damals. Nun könnte ein Wechsel des Ghanaers nach Dortmund allerdings trotzdem scheitern.

Wie die niederländische Zeitung „Telegraaf“ berichtet, soll nun auch der FC Liverpool Interesse am WM-Helden haben. Der Champions-League-Finalist aus dem letzten Jahr soll demnach großes Interesse am 22-Jährigen haben und ihn gerne schon im Winter verpflichten wollen. Auch Stadtrivale Everton soll Kudus für einen möglichen Transfer auf dem Zettel haben.

Hat Borussia Dortmund beste Chancen?

Trotz des gesteigerten Interesses könnte der BVB im Werben um Kudus gute Karten haben. Der Grund: Otto Addo. Der 47-Jährige ist nämlich nicht nur der Trainer für die Top-Talente bei den Dortmundern, sondern auch seit Beginn diesen Jahres der Nationaltrainer Ghanas. Unter ihm blüht der 22-Jährige derzeit richtig auf und erzielte in den ersten beiden WM-Gruppenspielen schon zwei Tore und lässt sein Heimatland vom Einzug in die nächste Runde träumen.

Mehr News:

Sollte der BVB sein Interesse in Kudus intensivieren, könnte Otto Addo noch zum entscheidenden Puzzleteil für die Dortmunder werden. Spieler und Trainer werden sich darüber aktuell wahrscheinlich wenig Gedanken machen. Bereits am Freitag (2. Dezember) haben beide nämlich die Möglichkeit mit einem Sieg gegen Uruguay in die nächste Runde bei der WM einzuziehen. Über mögliche Transfer-Thematiken wird dann höchstwahrscheinlich erst im neuen Jahr gesprochen werden.