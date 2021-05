Borussia Dortmund: Ex-Star verrät diesen BVB-Plan – „Sie sollen alles sehen“

Vor fast sechs Jahren verließ er Borussia Dortmund, doch die schwarzgelben Vereinsfarben trägt er noch immer im Herzen.

Mitchell Langerak war bei Borussia Dortmund jahrelang die Nummer 2 hinter Roman Weidenfeller. Trotz seiner Ersatzrolle erinnert er sich gerne an die Zeit beim BVB zurück – und hat sogar einen irren Plan für die Zukunft.

Borussia Dortmund: Langerak fühlt sich dem Verein immer noch verbunden

Von 2010 bis 2015 trug Langerak das Trikot des BVB. Zwar schaffte er es nur in seiner letzten Saison kurzzeitig zur Nummer 1, doch den Fans ist er als verlässlicher und stets gut gelaunter Ersatzmann in Erinnerung geblieben.

Besonders an seine Einsätze gegen den FC Bayern München denkt man in Dortmund gerne zurück. In vier Duellen gegen den Rekordmeister konnte der Australier vier Siege feiern, darunter den fast schon legendären Erfolg im DFB-Pokal-Halbfinale im Elfmeterschießen 2015.

Langeraks Bilanz gegen den FC Bayern München:

3:1 am 26. Febraur 2011 (Bundesliga)

5:2 am 12. Mai 2012 (DFB-Pokal)

2:0 am 13. August 2014 (Supercup)

3:1 n.E. am 28. April 2015 (DFB-Pokal)

Langerak trieb die Bayern-Schützen in den Wahnsinn. Phillip Lahm und Xabi Alonso rutschten aus, Manuel Neuer schoss an die Latte und den Versuch von Mario Götze hielt der heute 32-Jährige gekonnt. „Als Torhüter sind das die großen Momente“, erinnert er sich rückblickend in der BVB-Serie „Spiel des Lebens“.

Langerak hält den Elfmeter von Mario Götze. Foto: picture alliance / nordphoto

Dort spricht er auch darüber, dass seine Verbundenheit zur Borussia nie verloren ging, obwohl er nach der Saison zum VfB Stuttgart wechselte. „Ich bin vielleicht der größte Dortmund-Fan überhaupt“, meint er. „Ich bleibe auf dem Laufenden.“

Einen Wunsch hat Langerak dabei fest ins Auge gefasst. Er könne es kaum erwarten, zurück nach Dortmund zu kommen – inklusive Familie. „Ich habe zwei kleine Kinder und würde sie gerne mit ins Stadion nehmen“, berichtet er. „Sie sollen alles sehen.“

Langerak verfolgt den BVB aus 9.000 Kilometern Entfernung

Alles beinhaltet in diesem Fall vor allem die Gelbe Wand auf der Südtribüne. Die Fans von Borussia Dortmund sind dem Keeper besonders im Gedächtnis geblieben.

Aus derzeitiger Sicht ein ambitionierter Plan. Immerhin kickt Langerak aktuell in der japanischen J-League bei Nagoya Grampus – über 9.000 Kilometer vom Dortmunder Stadion entfernt. Sein derzeitiger Vertrag läuft noch bis 2022.

Bis dahin werden sich seine Kinder wohl mindestens gedulden müssen, ehe sie den Signal-Iduna-Park zu Gesicht bekommen werden. (mh)