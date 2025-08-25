Jetzt ist alles klar! BVB gibt Vertragsauflösung bekannt

Nach dem Holperstart des BVB in die neue Bundesliga-Saison ist die Stimmung bei Borussia Dortmund enorm angespannt. Schon in den letzten Wochen gab es von allen Seiten enorm viel Kritik. Diese ist nach dem 3:3 beim FC St. Pauli noch größer geworden.

Kurz nach dem ersten Saisonspiel hat der BVB nun eine gute Nachricht verkündet: Das Theater um eine schwierige Personalie ist offiziell beendet. Die Westfalen haben den Vertrag mit Sven Mislintat offiziell aufgelöst.

BVB beendet Zusammenarbeit mit Mislintat

Bis Februar war der gebürtige Dortmunder Leiter der Scouting-Abteilung und hatte so einen gewissen Anteil an der Kaderplanung des BVB. Allerdings kam es zwischen Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl zum großen Krach. Unter anderem, weil sich beide in grundlegenden Transferfragen uneinig waren.

Ursprünglich war der 52-Jährige vertraglich noch bis 2028 an die Schwarz-Gelben gebunden. Geschäftsführer Lars Ricken bestätigt den „Ruhr Nachrichten“ nun doch, dass das Arbeitsverhältnis per Ende August beendet wird. So steht Mislintat also nicht mehr auf der Gehaltsliste des Revierklubs.

Dem Vernehmen nach standen Mislintat noch satte drei Millionen Euro Gehalt zu. Jetzt haben sich beide Parteien über eine Abfindung geeinigt. Welche Summe der Ex-Funktionär genau einstreicht, ist allerdings unklar.

Zeit in Dortmund offiziell vorbei

Im Mai 2024 war der 52-Jährige zu seinem Herzensklub zurückgekehrt. Zuvor arbeitete er für den FC Arsenal, den VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam. Schon von 2006 bis 2017 war er beim BVB – stets in einer wichtigen Scoutingrolle. Die zweite Amtszeit bei Schwarz-Gelb endete jedoch in einem kurzen Intermezzo.

Knapp ein halbes Jahr später ist Mislintat von seinen Aufgaben entbunden worden. Wie es für ihn nun weitergeht und ob er schon einen neuen Klub in Aussicht hart, ist nicht bekannt. Fakt ist: Durch die Vertragsauflösung kann er zum Nulltarif wechseln und frei verhandeln.