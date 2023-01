Borussia Dortmund: Endlich fündig geworden? BVB will Mega-Juwel für Problem-Position

Bei Borussia Dortmund gab es auf der Linksverteidiger-Position schon lange keinen Spieler mehr, der richtig überzeugen konnte. Seit Dede oder Marcel Schmelzer suchen die Schwarzgelben vergeblich nach einem Leistungsträger. Raphael Guerreiro macht seinen Job auf der Seite ganz ordentlich, hat aber immer wieder mit großen Leistungsschwankungen und Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Deshalb sucht Borussia Dortmund schon lange nach einer Lösung für die Baustelle hinten links. Intern wird es wohl nichts, deshalb schaut sich der BVB in Europa nach Neuzugängen um. Dabei scheinen die Dortmunder wohl auch fündig geworden zu sein. Ein Mega-Talent könnte bald auf der Linksverteidiger-Position wieder für glückliche BVB-Fans sorgen.

Borussia Dortmund: Für Problem-Position fündig geworden?

Neben Raphael Guerreiro konnte auch Nico Schulz nicht die Erwartungen als Linksverteidiger erfüllen, die man bei Borussia Dortmund bei seiner Verpflichtung hatte. BVB-Talent Tom Rothe ist wohl noch eher ein Versprechen für die Zukunft. Zuletzt musste deshalb sogar Thorgan Hazard, ein Flügelstürmer, als Linksverteidiger aushelfen.

Diese Baustelle soll endlich behoben werden. Dafür soll ein neuer Spieler her. Schon lange ist der BVB auf der Suche nach einem Linksverteidiger, der für mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, diese Stelle besetzen kann.

Sind die Schwarzgelben etwa fündig geworden? Laut „Sky Sports“ haben die Dortmunder wohl großes Interesse an Milos Kerkez vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Der Youngster ist absolut gesetzt, kam in der laufenden Saison auf bislang 26 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm drei Tore und sechs Vorlagen. Kein Wunder also, dass der BVB das Mega-Talent haben möchte. Doch da ist der Bundesligist nicht allein.

Konkurrenz um BVB-Flirt riesig

So sollen auch noch die englischen Erstligisten Leicester City, Bournemouth und Leeds United Interesse zeigen. Zudem sollen Lazio Rom und Atlético Madrid den viermaligen ungarischen Nationalspieler im Auge haben.

In Alkmaar hat Kerkez noch einen Vertrag bis 2026. Erst Anfang 2022 hatte der Eredivisie-Klub das Talent aus dem Nachwuchs des AC Milan verpflichtet. Jetzt dürfte seine Ablöse deutlich höher ausfallen, falls ein Klub ihn verpflichten möchte.

Ob der BVB da zuschlagen wird? Im Sommer könnten sowohl Guerreiro als auch Schulz den Verein verlassen. Dann bräuchten die Dortmunder dringend einen neuen Linksverteidiger.