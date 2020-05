Borussia Dortmund: Sportdirektor Zorc über Transfer-Aktivitäten des BVB: „Wir haben...“

Dortmund. Auch Borussia Dortmund steht in der Corona-Krise vor enormen Herausforderungen. Michael Zorc verriet nun, was der BVB aktuell auf dem Transfermarkt plant.

„Man muss keine große Fantasie haben, um vorauszusagen, dass 2020 kein Boom-Jahr auf dem Transfermarkt wird“, sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund den „Ruhr Nachrichten“: „Entscheidend dürfte auch sein, ob und falls ja wie und wann es in den anderen großen Ligen weitergehen kann. Die Transferperiode wird ohnehin sicher leicht nach hinten rutschen.“

Borussia Dortmund: Corona-Krise lahmt Transfer-Aktivitäten

Nicht nur bei Borussia Dortmund werden die ganz großen Transfers in diesem Jahr wohl ausbleiben – auch andere Vereine in Europa werden in diesem Sommer wohl etwas kürzertreten. „Der Transfermarkt ist durch die Corona-Krise und den Lockdown in den Hintergrund gerückt“, sagte Zorc: „Natürlich ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um transfertechnisch ins wirtschaftliche Risiko zu gehen.“

Stattdessen geht der BVB derzeit einen altbewährten Weg. Zorc: „Wir haben uns in den vergangenen Wochen zum Beispiel auch intensiv mit unseren internen Top-Talenten beschäftigt und nun den Vertrag mit Abwehrspieler Nnamdi Collins verlängert. Das war keine Selbstverständlichkeit, weil der Junge bekanntlich bei mehreren europäischen Spitzenclubs auf der Wunschliste stand.“

-----------------

BVB-Top-News:

-----------------

BVB empfängt Schalke

Doch bevor Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt aktiv werden könnte, muss der BVB erst mal die Saison zu Ende spielen. Am Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gleich mit einem ganz besonderen Highlight weiter. Um 15.30 Uhr ist Schalke zu Gast.

Mit einem Sieg will Borussia Dortmund seinen Fans nicht nur einen Triumph im Derby bescheren. Der BVB will auch weiter fleißig Punkte sammeln, um den FC Bayern im Kampf um die Meisterschale herauszufordern. Derzeit liegen die Dortmunder mit vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter auf dem 2. Platz in der Bundesliga-Tabelle. (dhe)