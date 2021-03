Borussia Dortmund: Zorc spricht über sein Erbe – „Schauen, was man umsetzen kann“

Die Nachfolge von Michael Zorc bei Borussia Dortmund ist geklärt. Sebastian Kehl übernimmt im Sommer 2022 den Posten des Sportdirektors.

Auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Spiel gegen Gladbach bestätigte Michael Zorc entsprechende Meldungen und erklärte, warum Kehl sein Erbe bei Borussia Dortmund antritt.

Borussia Dortmund: Kehl folgt auf Zorc – das sagt er über seinen Erben

Unglaubliche 44 Jahre ist Michael Zorc bei Borussia Dortmund als Spieler und Funktionär aktiv. Im Sommer 2022 beendet er seine Laufbahn. Das stand schon länger fest.

Seinen Nachfolger hat Michael Zorc in den vergangenen Jahren selbst ausgebildet. Seit 2018 hat Sebastian Kehl den Job des Leiter Lizenzspielerbereich beim BVB inne. Er galt schon länger als designierter Nachfolger für den Posten des Sportdirektors.

Sebastian Kehl wird Michael Zorc 2022 beim BVB beerben. Foto: imago/David Inderlied/Kirchner-Media/pool

Zorc erklärte auf der Pressekonferenz: „Das ist für mich keine Überraschung. Sebastian und ich arbeiten jetzt seit über eineinhalb Jahren sehr gut, eng und vertrauensvoll und werden das die nächsten eineinhalb Jahre weiter tun.“

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Zorc: Kehl hat „eigene Ideen“

„Er sammelt gerade viele wichtige Erfahrungswerte, hat natürlich eigene Ideen“, so Zorc weiter. „Da muss man schauen, was man davon in der Praxis umsetzen kann. Ich glaube, er bringt sehr viel mit, um dann auch diese Position auszufüllen.“

Wie Michael Zorc ist Sebastian Kehl ein Mann mit Stallgeruch. 2002 wechselte er vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund. Mehr als 13 Jahren lang trug er das schwarz-Gelbe Trikot, war Kapitän und gewann drei Mal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. (fs)