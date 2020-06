Bei Borussia Dortmund stellt Michael Zorc klar: „DAS ist unser Ziel“

Dortmund. Deutliche Worte von Michael Zorc bei Borussia Dortmund!

Der Sportdirektor von Borussia Dortmund stellte ein für alle Mal klar, dass der BVB die Saison keineswegs bereits abgehakt hat. Dieser Vorwurf kam nach der schwachen Leistung beim 0:2 gegen Mainz immer wieder auf.

Borussia Dortmund: Zorc „sauer“

„Ich war sauer“, sagt Zorc: „Wir waren nach diesem Spiel alle sauer. Wir haben den Gegner etwas unterschätzt, und das hat sich dann auf dem Platz gezeigt. Ich hoffe, dass das ein Einzelfall war.“

Der erschreckende Auftritt ist bei Borussia Dortmund immer noch ein Thema. Zorc: „Wir werden die Mannschaft auch noch mal darauf hinweisen. In dem einen oder anderen Fall haben wir das sogar schon gemacht.“

Auf den Vorwurf, für Borussia Dortmund sei die Saison gedanklich schon vorbei, entgegnet der 57-Jährige: „Die Vizemeisterschaft ist unser letztes verbliebenes Ziel. Da geht es nicht nur um das TV-Ranking, sondern es geht auch ums Prestige. Wir stehen jetzt auf dem zweiten Platz und wollen dort auch bleiben. Dann wäre das in der Bundesliga eine gute Saison gewesen.“

Gleichzeitig betont Zorc: „Aber dafür brauchen wir jetzt bei RB Leipzig eine ganz andere Leistung als das, was wir gegen Mainz gezeigt haben.“

Favre warnt vor Leipzig

Das weiß auch Lucien Favre. Der Trainer von Borussia Dortmund warnt vor den Leipzigern – auch wenn die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Rückrunde einige Federn ließ. „Sie haben zuletzt ein paar Punkte abgegeben“, so der BVB-Coach: „In einigen Spielen kamen sie nur zu einem Unentschieden. Aber sie bleiben Leipzig. Sie haben einen sehr guten Kader.“

Mit einem Sieg in Leipzig kann Borussia Dortmund am Samstagnachmittag bereits die Vizemeisterschaft perfekt machen. Eine Woche später empfängt der BVB am abschließenden Spieltag die TSG Hoffenheim.

An die beiden Hinrundenspiele gegen Leipzig und Hoffenheim hat der BVB nicht die besten Erinnerungen. Gegen Leipzig kam Dortmund trotz 2:0-Führung nur zu einem 3:3. Und in Hoffenheim verlor der BVB 1:2. (dhe)