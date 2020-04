Borussia Dortmund: Sancho-Abgang? Sportdirektor Zorc äußert sich zu Transfer-Wirbel

Borussia Dortmund: Sportdirektor Michael Zorc verfällt wegen eines möglichen Sancho-Transfers nicht in Panik.

Dortmund. Kaum eine Personalie sorgt bei Borussia Dortmund aktuell für so viele Schlagzeilen wie Jadon Sancho. Der 20-jährige Flügelflitzer ist der Topscorer der Bundesliga (14 Tore, 16 Vorlagen) und steht bei vielen europäischen Top-Klubs auf dem Zettel.

Manchester United und der FC Chelsea sollen die heißesten Anwärter auf eine Verpflichtung des BVB-Youngsters sein. Im Falle eines Transfers wäre aber zweifelsohne eine dreistellige Millionenablöse fällig.

Doch trotz des möglichen Abgangs ihres Leistungsträgers verfällt man bei Borussia Dortmund keinesfalls in Panik, wie Sportdirektor Michael Zorc klarstellt.

Borussia Dortmund: Zorc ist im Bezug auf Sancho „total entspannt“

„Es gibt keinen neuen Stand“, betont der 57-Jährige im Interview mit „Sport 1“. Außerdem bezweifelt Zorc, inwiefern große Klubs nach den wirtschaftlichen Einbußen durch die Corona-Krise überhaupt noch in der Lage sein werden, derartige Megatransfers durchzuführen.

Absoluter Leistungsträger beim BVB: Jadon Sancho. Foto: imago images / Norbert Schmidt

„Es ist für alle Vereine momentan so, dass auf Sicht gefahren wird – auch in England“, so Zorc. Der BVB-Sportdirektor sorgt sich nicht um einen Abschied des britischen Nationalspielers.

--------------------------------------

Das ist Jadon Sancho

Geboren am 25. März 2000 in London, England

Wechselte 2017 für 7,84 Millionen Euro von Manchester City zu Borussia Dortmund

Sein geschätzter Marktwert beträgt 117 Millionen Euro

Bilanz in dieser Saison: 35 Spiele, 17 Tore, 19 Vorlagen

--------------------------------------

„Wir haben einen langfristigen Vertrag mit Jadon Sancho“, stellt Zorc klar. „Wir sind total entspannt in dieser Hinsicht.“

Andere Themen sind für Zorc sehr viel wichtiger

Die Prioritäten liegen für Michael Zorc in einem ganz anderen Bereich als bei wilden Transfer-Spekulationen: „Die beherrschenden Fragen, die uns momentan beschäftigen, sind eher: Wie geht es weiter? Wann spielen wir wieder?“ Aktuell wird diskutiert, die unterbrochene Bundesliga-Spielzeit mit Geisterspielen ab Mitte Mai wieder fortzusetzen.

---------------------

Weitere News zu Borussia Dortmund:

---------------------

„Es wäre für uns alle von überragender Bedeutung, die Saison beenden zu können“, betont Zorc. (at)