Borussia Dortmund: Sorgt Michael Zorc für ein BVB-Beben? Irres Gerücht um den BVB-Sportdirektor

Dortmund. Eigentlich sollte nach dieser Saison Schluss sein. Doch um seinen Verein sicher durch die Coronakrise zu führen, verlängerte Michael Zorc im Sommer doch noch einmal bei Borussia Dortmund.

2022 verabschiedet sich der Sportdirektor nach unglaublichen 44 Jahren von Borussia Dortmund. In Rente? Daran gibt es in Spanien offenbar Zweifel.

Borussia Dortmund: Stürzt sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc in ein neues Abenteuer?

Denn im derzeit tobenden Kampf um das Präsidentenamt beim FC Barcelona wollen womöglich gleich mehrere Kandidaten mit einer Verpflichtung von Michael Zorc punkten.

Am 24. Januar wird bei Barca der Nachfolger des zurückgetretenen Josep Bartomeu gewählt. Die Wahl wird auch eine Entscheidung über die Zukunft des Weltklubs – und gleich fünf Kandidaten machen sich Hoffnungen auf das Amt.

Die Besetzung des Sportdirektor-Postens wird im Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen. Dabei fällt nun plötzlich der Name Michael Zorc.

Wahlkampf beim FC Barcelona: Präsidentschafts-Kandidaten wollen mit dem Namen Zorc punkten

Wie der Barca-Experte Oriol Domenech erfahren haben will, steht im Programm mehrerer Kandidaten die Verpflichtung der BVB-Legende. Das würde einem Beben gleichen – der gebürtige Dortmunder ist seit 1978 beim Borussia Dortmund.

Michael Zorc zum FC Barcelona?

Dennoch kündigte Domenech im spanischen TV-Sender „Esport3“ an, dass der Name Zorc Teil des Wahlkampfes beim FC Barcelona sein wird. „Susi“ hat sich in den vergangenen Jahren mit der Verpflichtung zahlreicher Mega-Talente einen Namen gemacht, genießt weltweit höchstes Ansehen.

Ob sich der Sportdirektor nach einem halben Leben für Borussia Dortmund mit dann 60 Jahren noch einmal in ein neues Abenteuer stürzt, darf bezweifelt werden. Noch hat Michael Zorc keine Entscheidung über sein Leben nach dem BVB getroffen – doch immer wieder ließ er durchblicken, sich durchaus auf eine ruhige Rente zu freuen.

Sebastian Kehl Favorit auf Zorc-Nachfolge

Sein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Wie der BVB bereits andeutete, ist Ex-Kapitän Sebastian Kehl der Favorit auf die Nachfolge im Amt des Sportdirektors. Hier alle Infos >>