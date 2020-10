Borussia Dortmund: Skibbe wieder Trainer! Dieses Team übernimmt er jetzt

Bei Borussia Dortmund sollte Michael Skibbe zu dieser Saison eigentlich die U23 in der Regionalliga übernehmen. Jedoch trennten sich beide Seiten wegen persönlicher Differenzen.

Danach wurde es ruhig um den ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund. Doch jetzt meldet sich Skibbe zurück – und hat einen neuen Verein gefunden.

Borussia Dortmund: Skibbe verlässt Europa

Der 55-Jährige meldet sich mit einer neuen Trainer-Aufgabe zurück. Skibbe zieht es nach Saudi Arabien. Dort übernimmt der Übungsleiter den Al-Ain FC, der in der vergangenen Saison in die erste Liga aufgestiegen war.

📃 : مدرب #العين الألماني «مايكل سكيبه»، يصل مطار الرياض في وقت متأخر من مساء امس ❤️💙💛 pic.twitter.com/88WyNUx3gA — نادي العين السعودي (@alain_ksa) October 17, 2020

Für Skibbe, der bereits einige Trainerstationen auf dem Buckel hat, ist es die erste außerhalb Europas. Vor seiner Zeit in Dortmund trainierte er bereits in Griechenland, der Türkei, Schweiz und weiteren Vereinen in Deutschland.

Skibbe hatte bei den Dortmundern noch im Sommer 2019 die U19 übernommen und sollte dort den Jugendlichen Spielern mit seiner Erfahrung dabei helfen, den Sprung in den Erwachsenen-Bereich zu schaffen.

Der Bruch zwischen Skibbe und dem BVB

Ein Jahr später entschlossen sich die Verantwortlichen der Borussia dann zunächst zu einem Trainertausch. Während Skibbe zur Saison 19/20 die zweite Mannschaft in der Regionalliga übernehmen sollte, übernahm der dortige Trainer Maik Tullberg die A-Junioren.

Viele sahen darin bereits eine Degradierung, da die U19 um Super-Juwel Youssoufa Moukoko als das Prestige-Projekt beim BVB gilt. Wenige Wochen später war es zwischen Dortmund und Skibbe dann ganz vorbei.

Das Vertrauensverhältnis des Vereins in den Trainer sei zu erschüttert gewesen. Hintergrund war eine Straftat im familiären Umfeld Skibbes. Dieser wusste über das Ermittlungsverfahren Bescheid, hatte den BVB aber davon wohl nicht in Kenntnis gesetzt. (mh)