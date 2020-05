Borussia Dortmund bestätigt Entlassung – ER verlässt jetzt den Klub

Dortmund. Noch vor Kurzem hatte Borussia Dortmund ihm einen neuen Aufgabenbereich zugeteilt. Nun gehen Michael Skibbe und der BVB getrennte Wege.

Der Grund für das geschädigte Vertrauensverhältnis ist pikant.

Borussia Dortmund bestätigte Skibbe-Trennung

Anfang des Monats hatte Borussia Dortmund ihm noch eine neue Aufgabe zugeteilt. Statt weiterhin die U19 zu betreuen, die Skibbe erst zu Beginn der aktuellen Spielzeit übernommen hatte, sollte er künftig den Trainerposten der U23 bekleiden – für viele Beobachter eine deutliche Degradierung.

Borussia Dortmund: Michael Skibbe muss den Verein verlassen. Foto: imago images/PA Images

Der Verein hatte die neue Tätigkeit dennoch als Beförderung für Skibbe verkündet. „In Michael Skibbe installieren wir hier nun einen Trainer, der über große Expertise verfügt, in seiner Laufbahn schon fast alles erlebt hat und den Spielern der unterschiedlichen Altersstufen in der U23 noch vieles mit auf den Weg geben kann“, erklärte Nachwuchskoordinator Lars Ricken damals.

Jetzt ist plötzlich das endgültige Skibbe-Aus beim BVB beschlossene Sache. Dem Vernehmen nach ist das Vertrauensverhältnis zwischen dem einstigen Cheftrainer (1998 bis 2000) und dem Verein stark geschädigt. Hintergrund ist eine Straftat im familiären Umfeld Skibbes.

Die Vereinsführung soll verärgert gewesen sein, dass Skibbe vom Ermittlungsverfahren gewusst, den Verein aber nicht in Kenntnis gesetzt habe. Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ bestätigte Lars Ricken deshalb jetzt: „Es stimmt, dass wir uns mit Michael Skibbe darauf verständigt haben, die Zusammenarbeit zu beenden.“ Den Opfern des verurteilten Skibbe-Schwagers gelte „tiefstes Mitgefühl“, so der BVB auf Nachfrage der „Ruhr Nachrichten“. (the)