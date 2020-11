Borussia Dortmund: Einmalige Chance! Packt der BVB im Winter bei diesem Star zu?

Dortmund. Wegen eines Verletzungs-Schocks beim FC Barcelona setzt sich jetzt ein Domino-Effekt in Bewegung – an dessen Ende Borussia Dortmund einen Star an Land ziehen kann.

Eine Verpflichtung von Memphis Depay war bereits im Sommer der Traum aller BVB-Fans. Nun bietet sich Borussia Dortmund eine vielleicht einmalige Möglichkeit, den Oranje-Star an die Strobelallee zu locken.

Borussia Dortmund: Memphis Depay will im Winter wechseln – und Barca ist aus dem Rennen

Denn: Mit der Verletzung von Juwel Ansu Fati (Meniskusriss) wurden die Transferpläne des FC Barcelona gehörig durcheinandergewirbelt.

Ansu Fati (vorne) hat sich schwer verletzt – der Schock zwingt Barca wohl, an Ousmane Dembélé (l.) festzuhalten. Foto: imago images/VI Images

Eigentlich wollte Barca im Winter endlich Ousmane Dembélé loswerden. Der Ex-BVB-Star ist wegen zu vieler Eskapaden und Verletzungen auf der Abschussliste gelandet. Im Winter sollte Dembélé für 60 Millionen Euro abgegeben werden, Manchester United galt als Kandidat für eine Verpflichtung.

Nun fällt Ansu Fati für rund fünf Monate aus – und Barcelona ist gezwungen, an Dembélé festzuhalten. Wie mehrere Medien aus Spanien und Frankreich übereinstimmend berichten, hat Barca den Flügelstürmer bereits vom Markt genommen.

Damit dürfte der FC Barcelona auch beim Depay-Poker aus dem Rennen sein. Hochverschuldet ist Barcelona auf Einnahmen angewiesen, um Winter-Verpflichtungen realisieren zu können.

Kein Dembélé-Verkauf, kein Depay-Einkauf – so einfach ist die Rechnung.

Memphis Depay will Olympique Lyon im Winter verlassen. Macht der BVB ernst? Foto: imago images/PanoramiC

Barca bei Depay aus dem Rennen – packt der BVB zu?

Das bringt Borussia Dortmund auf den Plan. Schon im Sommer, als die Zeichen bei Jadon Sancho noch auf Trennung standen, hatten viele BVB-Fans die Verpflichtung von Memphis Depay gefordert. Berichten zufolge hatten sich Dortmunds Offizielle auch mit Depay beschäftigt.

Der Flügel-Star hatte Olympique Lyon bis ins Halbfinale der Champions League geführt, wollte Frankreich anschließend verlassen und nannte Barca öffentlich als Traumziel (>> hier mehr).

Das ist Memphis Depay:

Geboren am 13. Februar 1994 in Moordrecht (NL)

Erste Profi-Station: PSV Eindhoven

Über Manchester United jetzt bei Olympique Lyon

53 Länderspiele für die Niederlande

Größte Erfolge: Niederländischer Meister, Torschützenkönig in der Eredivisie, Gewinn von Europa League, englischem Pokal und Ligapokal mit ManUnited, U17-Europameister

Memphis Depay: „Ich bin 26 und fast ablösefrei“

Ein Sommerwechsel platzte wegen der Coronakrise – nächste Chance: Winter-Transferperiode. Und weil der FC Barcelona aus dem Rennen ist, steht dem BVB die Tür weit offen.

„Es ist nicht sicher, dass ich gehe, aber die Chance, dass bald Vereine kommen werden, ist schon groß“, hatte Memphis Depay nach dem geplatzten Transfer im Sommer gesagt. „Ich bin 26 und fast ablösefrei. Da kann man doch erwarten, dass einige Vereine Interesse zeigen, oder?“