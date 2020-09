BVB: Enges Titelrennen in der Liga? Bayern-Boss Rummenigge macht klare Ansage: „Dortmund hat gegenüber uns den Vorteil ...“

Seit dem Double in der Saison 2011/12 dürfte Borussia Dortmund die Meisterschale nicht mehr in den Händen halten. Die Dominanz des Münchner Rekordmeisters war einfach so groß.

Doch die Hoffnung und der Ehrgeiz beim BVB sind nach wie vor ungebrochen. Und in diesem Jahr sieht sogar Bayern-Boss Rummenigge einen Vorteil bei den Schwarz-Gelben.

BVB: Hilft die lange Vorbereitung?

Borussia Dortmund bläst zum Angriff. Mit den Neuzugängen um Jude Bellingham, Thomas Meunier und Reinier sehen sich die Schwarzgelben gut gewappnet, um im Titelrennen bis zum Ende mithalten zu können. Dass Spieler wie Jadon Sancho gehalten werden konnten, stimmt die Verantwortlichen natürlich noch optimistischer. Doch wie groß ist die Chance gegen die übermächtigen Bayern, die jetzt auch ganz offiziell das beste Team Europas stellt? Wird der große Rivale seinen Siegeszug in der heimischen Liga nahtlos fortsetzen können – oder kann der BVB dazwischen funken?

Dortmund gegen Bayern: Wer holt die Schale am Ende? Foto: imago images / Jürgen Fromme

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sieht in der Borussia erneut den größten Widersacher des Triple-Siegers. „Ich denke, die Dortmunder haben in dieser Saison hohe Ansprüche“, sagte Rummenigge der Deutschen Presse-Agentur. Als Vorteil für die Schwarzgelben sehe er vor allem die längere Regenerationsphase. „Sie haben gegenüber uns den Vorteil, dass die Spieler im Urlaub eine lange Regenerationsphase und danach eine konzentrierte und lange Vorbereitung hatten“, erklärt der 64-Jährige.

1. Spieltag Bundesliga 20/21:

Freitag, 18. September:

Bayern München – Schalke 04

Bayern München – Schalke 04 Samstag, 19. September:

Eintracht Frankfurt – Arminia Bielefdeld

Union Berlin – FC Augsburg

1. FC Köln – 1899 Hoffenheim

Werder Bremen – Hertha BSC Berlin

VfB Stuttgart – SC Freiburg

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig – Mainz 05

Wolfsburg – Leverkusen

Während Dortmund in Bad Ragaz und daheim schuftete, begaben sich die Bayern in Anschluss an den Triumph von Lissabon zwei Wochen in den Urlaub. Weil auch das DFB-Pokalspiel gegen Düren verlegt wurde, stiegen Trainer Hansi Flick und seine Mannschaft erst vergangene Woche wieder ins Training ein. Auch den Vorteil sich einzuspielen, hatte der BVB. Im DFB-Pokal zerlegte das Team von Lucien Favre den MSV Duisburg mit 5:0.

+++ Borussia Dortmund: Fan-Rückkehr – So soll es funktionieren +++

Wer wird Bayern und Dortmund gefährlich?

Jedoch sollte sich Borussia Dortmund nicht zu sicher sein. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Bayern vor allem in der Rückrunde in der Lage sind, jegliche Punkte-Rückstände noch aufzuholen. „Aber ich habe da keine große Sorge“, meint auch Rummenigge trotz allem Respekt siegessicher.

Führt die Meisterfrage also wieder nur über diese beiden Teams? Rummenigge sieht das nicht so. Für ihn gehören auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig zum Favoritenkreis, Borussia Mönchengladbach noch zum erweiterten Kreis.

Mario Götze beklagt zu wenig Titel beim BVB

WM-Held Mario Götze wird den BVB in diesem Jahr allerdings nicht mehr im Titelkampf unterstützen. Der 28-Jährige hat seinen Vertrag nicht verlängert und ist seit nunmehr zweieinhalb Monaten vereinslos. Jetzt hat er in einem Interview mit „Bild“ erzählt, dass er gerne mehr mit Titel mit den Dortmundern gewonnen hätte und wie er auf sein zweites Engagement in Schwarz-Gelb einordnet. Hier erfährst du mehr dazu <<<. (mh/at)