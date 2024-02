Borussia Dortmund: Irre Vertragsdetails bei Flirt enthüllt – BVB schaut ganz genau hin

In den vergangenen Jahren hat sich Borussia Dortmund oftmals bei der Konkurrenz bedient und einige Talente oder Stars für sich geschnappt. Das wird vermutlich in Zukunft auch so weitergehen.

Von einem Bundesliga-Shootingstar, an dem aber nicht nur Borussia Dortmund interessiert ist, sind nun einige Vertragsdetails enthüllt worden. Der BVB schaut ganz genau hin. Ob ein Transfer SO möglich ist?

Borussia Dortmund: Vertragsklausel bei Flirt enthüllt

Mit seinen starken Leistungen bei der TSG Hoffenheim hat Maximilian Beier auf sich aufmerksam gemacht. Neben Borussia Dortmund sind noch zahlreiche andere Top-Klubs an einer Verpflichtung des 21-Jährigen interessiert. Vor allem sollen Klubs aus der Premier League um ihn buhlen.

Nun sind einige Vertragsdetails enthüllt worden. Erst im vergangenen Oktober hatte der Mittelstürmer seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Wie die „Sport Bild“ berichtet, darf Beier die Hoffenheimer verlassen, wenn ein Team die Ausstiegsklausel in Höhe von 32,5 Millionen Euro zieht. Besonders pikant: Die Klausel soll sich demnach pro Saison um 2,5 Millionen Euro reduzieren.

In diesem Sommer könnte der BVB oder ein anderer Klub Beier für 30 Millionen holen. Im Sommer 2025 wären es dann „nur“ noch 27,5 Millionen Euro. Allerdings ist eher davon auszugehen, dass Beier schon in diesem Sommer eine neue Herausforderung suchen wird.

Wechsel im Sommer steht bevor

Die Konkurrenz für Borussia Dortmund ist dabei auch namhaft: FC Liverpool, FC Burnley, FC Everton und FC Brentford. Letzterer soll sogar schon in diesem Winter versucht haben, Beier von einem Transfer auf die Insel zu überzeugen. Allerdings lehnten sowohl Hoffenheim als auch Beier selbst ab.

In der laufenden Bundesliga-Saison kommt Beier in 18 Pflichtspielen auf sieben Tore und fünf Vorlagen. Die TSG hat derzeit sechs Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze, was nicht gerade Hoffnung auf einen Verbleib macht. Beier wird sich vermutlich für einen Klub entscheiden, der mindestens in der Europa- oder in der Champions League spielt.