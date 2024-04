Borussia Dortmund: Abschied von DFB-Neuling wohl beschlossen – bekommt der BVB den Zuschlag?

Auf der Stürmerposition könnte sich im kommenden Sommertransferfenster beim BVB ein Umbruch anbahnen. Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko kommen aktuell hinter Niclas Füllkrug nicht über die Rolle der Reservisten hinaus. Zu wenig für die ambitionierten Angreifer, die seit längerem mit Wechsel in Verbindung gebracht. Kommt im Gegenzug ein Nationalspieler?

Noch am 23. Spieltag sorgte Maximilian Beier mit einem Doppelpack für den überraschenden 2:3-Auswärtssieg seiner TSG Hoffenheim im Signal Iduna Park. Im Sommer wird es ihn aller Voraussicht nach aus dem Kraichgau wegziehen. Die TSG rechnet nicht mit einem Verbleib. Borussia Dortmund zeigt laut einem Bericht Interesse.

Borussia Dortmund: Große Konkurrenz bei Beier

Der 21-Jährige hat in dieser Saison mit bereits 13 Toren auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt nominierte ihn Julian Nagelsmann für das Aufgebot der Nationalmannschaft. Zu einem Einsatz kam es nicht. Jedoch zeigt es das Standing, das Beier sich in dieser Saison erarbeitet hat. Er selbst pocht nach Informationen von „Sky“ auf einen Tapetenwechsel. Für eine festgelegte Ablöse von 30 Millionen Euro darf er Hoffenheim wohl verlassen.

Auch spannend: BVB-Star erlebt bitteren Absturz – zieht Borussia Dortmund die Reißleine?

An Interessenten mangelt es allen Anschein nach auch nicht. Neben dem BVB zeigen Bayer Leverkusen und Bayern München Interesse. Auch aus der Premier League sollen Anfragen eintrudeln. Für Klubs aus England wäre die Ausstiegsklausel wohl kein Problem. Für den BVB dagegen ist diese Summe nur schwer zu bezahlen. Auch deshalb ist die Spur von Beier nach Dortmund laut „Sky“-Reporter Florian Plettenberg wohl „nicht heiß“.

Beier-Engagement wohl eher unwahrscheinlich

Ohnehin wäre ein Engagement von Maximilian Beier beim BVB wohl an einen Abgang von Sebastien Haller oder Youssoufa Moukoko gebunden. Zudem können andere Interessenten wie Leverkusen oder die Bayern mit einer sicheren Champions-League-Teilnahme locken. Diese steht in Dortmund, trotz guter Ausgangslage, noch in den Sternen.