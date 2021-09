Borussia Dortmund: Aufgedeckt! IHN wollte der BVB in letzte Minute noch holen

Dortmund. Das wäre ein äußerst spektakulärer Deal gewesen. Borussia Dortmund soll kurz vor Ende des Transferfensters versucht haben, eine seiner größten Baustellen auszumerzen.

Neben Marin Pongracic, den Borussia Dortmund per Leihe aus Wolfsburg holte, soll der BVB auch an einem Star aus der Premier League dran gewesen sein.

Borussia Dortmund: Premier-League-Star sollte Baustelle beim BVB schließen

Als Achraf Hakimi Borussia Dortmund 2020 verließ, hinterließ der Marokkaner eine große Lücke. Seither bereitet die Position des Rechtsverteidigers Sorgen. Hakimi-Ersatz Thomas Meunier fand bei den Schwarzgelben nicht in Form und auch Felix Passlack offenbarte regelmäßig Schwächen.

Max Aarons stand auf dem Zettel des BVB. Foto: imago images/Shutterstock

Auf der Suche nach einem geeigneten Upgrade soll der BVB bei Norwich City angeklopft haben. Wie der „Telegraph“ berichtet, scheiterte der DFB-Pokalsieger allerdings mit einem Angebot in letzter Minute.

Die Zugänge von Borussia Dortmund:

Soumaila Coulibaly

Gregor Kobel

Abdoulaye Kamara

Donyell Malen

Marin Pongracic

Abgesehen hatte es die Verantwortlichen auf Max Aarons. Der 21-Jährige gehört zu den Entdeckungen der vergangenen Jahre. Borussia Dortmund verfolgte offenbar einen ähnlichen Plan wie bei Pongracic, sprich eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Das BVB-Angebot sei am 30. August bei den „Kanarienvögeln“ eingegangen, allerdings sofort abgelehnt worden, heißt es in dem Bericht. Norwich sei lediglich daran interessiert gewesen, Aarons direkt zu verkaufen. Die geforderte Ablöse von 35 Millionen Euro war dem Bundesligisten allerdings zu viel.

Borussia Dortmund sehnt sich diesem Comeback entgegen

Neben Aarons wurden in Dortmund über den Sommer auch die Namen Marcel Halstenberg und Diogo Dalot gehandelt. Zustande kam am Ende allerdings keiner der Transfers.

Fans von Borussia Dortmund warten auf das Comeback von Mateu Morey. Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Umso mehr wird Borussia Dortmund den Augenblick herbeisehnen, an dem Mateu Morey wieder auf dem Feld stehen kann. Mit ihm hätte Marco Rose auf der rechten Außenbahn mehr Variabilität. Allerdings verletzte sich der Spanier Ende letzter Saison am Kreuzband. Wie lange er noch ausfallen wird, ist unbekannt.

