Borussia Dortmund: Hummels und Reus beim BVB vor dem Aus? Kehl lässt aufhorchen

Wenn bei Borussia Dortmund die bislang enttäuschende Saison endet, werden auch die Verträge einiger Profis auslaufen. Darunter auch die von zwei absoluten Klublegenden: Mats Hummels und Marco Reus. Was passiert dann mit den beiden Profis?

Noch ist nicht entschieden worden, ob die beiden Routiniers bei Borussia Dortmund bleiben werden. Gewissheit wird es vermutlich in den kommenden Wochen oder Monaten geben. Nun hat sich Sportdirektor Sebastian Kehl deutlich zu den beiden Personalien geäußert.

Borussia Dortmund: Hummels und Reus vor dem Aus?

Spielen Mats Hummels und Marco Reus aktuell ihre letzte Saison bei Borussia Dortmund? Beide haben einen Vertrag, der im Sommer ausläuft. Beide sind mit 35 und 34 Jahren nicht mehr die jüngsten und auch seit einigen Wochen nicht mehr Stammspieler unter Cheftrainer Edin Terzic. Eigentlich alles Anzeichen dafür, dass im Sommer das Kapitel BVB endet – oder?

„Wir haben noch keine weiteren intensiven Gespräche geführt. Natürlich sind wir im Austausch. Auch im letzten Jahr haben wir das auf vertrauensvolle Art und Weise mit beiden getan und verlängert. Es ist jetzt nicht so, dass heute eine Entscheidung ansteht. Das Vertrauen in alle Richtungen ist groß. Wir kennen beide. Das sind renommierte, erfahrene Spieler, die den Respekt verdienen“, weicht Kehl die Frage nach der Zukunft der beiden Stars vor dem Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven am DAZN-Mikro aus.

Kehl betonte aber auch, dass es bis zum Sommer lang ist. „Sie konzentrieren sich gerade auf das Hier und Jetzt“, so der BVB-Sportdirektor.

Kehl lässt aufhorchen

Danach wurde Kehl gefragt, ob er aus Sicht von Borussia Dortmund denn gerne mit den beiden Spielern verlängern würde oder abwarten will, wie sich alles leistungstechnisch entwickle. „Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dann werden wir uns zusammensetzen und diese Dinge diskutieren. Aber diese Entscheidung ist noch nicht gefallen und deswegen möchte ich dem nicht vorgreifen“, so Kehl und fügt anschließend hinzu: „Was im Sommer kommt, werden wir dann sehen.“

Bis dahin hat der BVB aber noch einige wichtige Aufgaben in der Bundesliga vor sich. Schließlich soll der vierte Tabellenplatz am Saisonende gehalten werden, der die direkte Champions-League-Teilnahme für das kommende Jahr bedeuten würde. Danach wird sich zeigen, ob Hummels und Reus auch in der nächsten Saison im BVB-Trikot auflaufen werden.