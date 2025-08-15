Gleich nach seinem Abschied: Mats Hummels kündigt BVB-Rückkehr an

Mats Hummels hat seinen verdienten Abschied bekommen! Im Rahmen des BVB-Testspiels gegen Juventus Turin (1:2) hat der ehemalige Borusse seinen letzten großen Auftritt gehabt. Für knapp 15 Minuten stand er auf dem Platz, ehe er unter großen Emotionen den Rasen ein letztes Mal verlassen hat.

Nach seinem Abschied hat sich Hummels auch gleich zu seiner Zukunft geäußert. Wie es konkret weitergehen wird, steht offenbar noch nicht fest. Doch eine Sache sei schon jetzt sicher – BVB-Fans aufgepasst!

Mats Hummels bald zwischen den BVB-Fans zu finden?

Der ehemalige Innenverteidiger gehört zweifelsohne zu den größten und erfolgreichsten Spielern, die Borussia Dortmund in den eigenen Reihen hatte. Und schon jetzt hat er konkrete Pläne über eine Rückkehr – allerdings nicht als Funktionär oder in einer konkreten Rolle im Verein, sondern als Fan.

„Es wird mal einen Inkognito-Besuch auf der Süd geben. 100 Prozent“, sagte der frühere BVB-Kapitän nach seinem Abschiedsspiel. „Ich weiß nicht, ob ich den danach öffentlich thematisieren werde oder ob ich den einfach nur für mich mache. Vielleicht erzähle ich in zehn Jahren dann davon“, so Hummels zur Idee eines Besuches. „Aber der ist geplant“, versicherte er den Anhängern des Revierklubs.

Auch abseits seines geplanten Besuches auf der Südtribüne wird Hummels in Zukunft wohl das ein oder andere Mal im Westfalenstadion zu finden sein. „Ich schaffe es als Fan hoffentlich, einige Spiele hier zu besuchen dieses Jahr“, erklärte er.

Rückkehr auch in offizieller Funktion?

Dass der BVB für Hummels eine Herzensangelegenheit ist, hat der Weltmeister von 2014 schon in der Vergangenheit immer wieder betont. Borussia Dortmund sei sein Verein. Daher spiele der Klub auch mit Blick auf seine (berufliche) Zukunft eine große Rolle. Laut eigenen Angaben könne er sich natürlich vorstellen, irgendwann wieder für Schwarz-Gelb zu arbeiten.

„Da muss ich auch nicht drum herumreden. Das ist eine Option, die ich mir gut vorstellen kann und die sehr wahrscheinlich ist“, so Hummels über eine mögliche Rückkehr zum BVB. Doch konkret sei noch nichts, er wolle sich Zeit lassen, seinen Ruhestand und die freie Zeit zunächst mächtig genießen, bevor er sich wieder dem (neuen) Arbeitsalltag widmen möchte.