Borussia Dortmund: Mats Hummels zu Hoffenheim? BVB-Fans sind geschockt

Dortmund. Da müssen die Fans von Borussia Dortmund wohl erst mal schlucken.

Mats Hummels zu 1899 Hoffenheim? Für die meisten BVB-Anhänger ist dieser Transfer kaum vorstellbar. Doch um ein Haar hätte Borussia Dortmund auf den Innenverteidiger verzichten müssen.

Borussia Dortmund: Hummels fast ein Hoffenheimer

Ralf Rangnick, der die Hoffenheimer von 2006 bis 2010 trainiert hatte, sagt im Gespräch mit Sport1: „Wir waren uns 2008 mit Thomas Müller und seinem Berater Ludwig Kögl einig und wollten ihn damals unbedingt ausleihen.“

Müller spielte damals noch in der U23 der Bayern. Der damalige Trainer der Bayern-Amateure Hermann Gerland schob dem Deal aber einen Riegel vor.

+++ Borussia Dortmund: Absage von BVB-Wunschspieler? – „Mein Hauptziel ist immer noch...“ +++

„Bei Hummels war es ähnlich“

„Bei Mats Hummels war es Anfang 2008 ähnlich“, so Rangnick: „Ihn wollten wir auch ausleihen und es bestand schon Einigkeit. Bei Hummels hat Uli Hoeneß aber ein Machtwort gesprochen. Er wollte nicht, dass sich Hummels nach Hoffenheim verleihen lässt, sondern nach Dortmund.“

+++ Borussia Dortmund: DIESER BVB-Liebling ist auf einmal das große Sorgenkind +++

Hummels beim BVB

Und so wurde Hummels von Januar 2008 bis Juni 2009 an Borussia Dortmund ausgeliehen. Die guten Leistungen von Hummels beim BVB nahmen die Bayern damals offenbar nicht zur Kenntnis. Anders lässt es sich nicht erklären, warum die Münchner den hochtalentierten Abwehrspieler im Sommer 2009 für schlappe 4,2 Millionen Euro an Borussia Dortmund verkauften.

Beim BVB reifte Hummels in den Folgejahren zum Weltklasse-Innenverteidiger. Mit Borussia Dortmund gewann er 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft. 2014 war er wichtiger Bestandteil der deutschen Nationalelf, die in Brasilien Weltmeister wurde. (dhe)