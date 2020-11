Borussia Dortmund: Mats Hummels fällt aus! Jetzt steht Favre vor DIESEM mächtigen Problem

Dortmund. Borussia Dortmund muss in Brügge ohne Mats Hummels auskommen. Der Abwehrchef des BVB fällt wegen einer Oberschenkelblessur für das Champions-League-Spiel aus.

„Es wird leider nicht reichen. Wir hoffen, dass er Samstag wieder kann, aber morgen wird er nicht dabei sein“, stellt BVB-Trainer Favre am Tag vor dem Auswärtsspiel von Borussia Dortmund klar. „Ich habe heute Morgen lange gewartet, dann leider erfahren, dass er nicht spielen kann.“

Borussia Dortmund: Mats Hummels fällt aus

Hummels hatte beim 2:0 bei Arminia Bielefeld am Samstag beide Tore erzielt, wurde in der 71. Minute mit einem Ziehen im Oberschenkel ausgewechselt. Nun ist klar: Das Muskelproblem verhindert einen Einsatz in Brügge.

Mats Hummels (l.) konnte beim Spiel gegen Arminia Bielefeld zweimal treffen. Nun fällt er aus. Foto: picture alliance/dpa

Das verschärft die ohnehin große Abwehr-Problematik bei Borussia Dortmund weiter. Favre: „Wir haben nur einen fitten Innenverteidiger, der an eine Viererkette gewöhnt ist, deswegen müssen wir schauen, wie wir morgen defensiv aufstellen.“

Auch Emre Can (Corona-Infektion) sowie die Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou (Knieprobleme) und Marcel Schmelzer (Knie-OP) fallen bei Königsklassen-Duell in Belgien aus.

Kehrt Favre nun zur Dreierkette zurück? Mit beiden Systemen war Borussia Dortmund zuletzt erfolgreich, blieb bei allen sieben Saisonsiegen ohne Gegentreffer.

Piszczek, Delaney, Meunier?

In der Dreierkette erwies sich der gelernte Mittelfeldspieler Thomas Delaney als Option, Routinier Lukasz Piszczek bewies bereits letzte Saison wenig Anpassungsschwierigkeiten an das neue System. Der junge Spanier Mateu Mory ist eine Option.

Gesetzt dürfte Manuel Akanji sein, auch Thomas Meunier sollte gegen seinen Ex-Klub einen Platz in der Startelf sicher haben.