Borussia Dortmund: Hummels-Hammer? Es wird immer konkreter

Die große Frage, die man sich im Lager von Borussia Dortmund stellt: Bleibt Mats Hummels dem BVB erhalten oder endet im Sommer das Kapitel der Klublegende? Berichte gab es in den vergangenen Monaten vermehrt, die einen Abschied des Verteidigers bestätigten.

Offiziell ist nichts verkündet worden. Bei Borussia Dortmund liegt der Fokus viel mehr auf das anstehende Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Doch schon jetzt gibt es Aufregung um Mats Hummels. Zwei Top-Klubs wollen den Innenverteidiger nämlich verpflichten.

Borussia Dortmund: Hummels-Hammer?

Was passiert, wenn Mats Hummels das Champions-League-Finale absolviert hat? Beendet er seine Karriere? Wechselt er den Verein oder legt er noch ein weiteres Jahr beim BVB drauf? Diese Fragen stellen sich viele Fans der Schwarzgelben, die endlich Gewissheit haben wollen.

Doch sie müssen sich gedulden. Die Entscheidung wird vermutlich erst nach dem Endspiel gegen Real Madrid fallen. Geht es nach der „Bild“ sollen zwei Top-Klubs aus dem Ausland großes Interesse an Hummels haben. Demnach wollen Juventus Turin und auch AC Mailand anscheinend den Weltmeister von 2014 unter Vertrag nehmen.

Hummels erklärte immer wieder, dass er sich nach dem Saisonende Gedanken über seine Zukunft machen wolle. Der BVB würde gerne mit ihm verlängern. Eine Entscheidung wird allerdings erst nach dem Finale fallen. „Es ist das zweitgrößte Spiel der Welt. Das größte Spiel ist das Finale der Weltmeisterschaft, das zweitgrößte ist das Finale der Champions League“, sagte der BVB-Verteidiger in einem Interview, das der Verein am Freitag veröffentlichte.

Top-Klubs zeigen Interesse

Nach dem Endspiel wird sich dann die Zukunft des ablösefreien Spielers klären. Für die Legende von Borussia Dortmund wäre ein Wechsel in die italienische Serie A ein neues Abenteuer. In seiner Karriere ist er bislang nur in Deutschland für den BVB und den FC Bayern aufgelaufen.

Kurios: Vor einigen Monaten wurde Hummels noch in einem Juventus-Trikot gesichtet, weshalb viele Fans jetzt vermuten, dass der BVB-Star ab der kommenden Saison für die Turiner spielen wird.