Borussia Dortmund: Zwei Jahre ohne Pflichtspiel – endet jetzt seine bittere Zeit beim BVB?

Den 1. Mai 2021 wird Mateu Morey wohl nie mehr vergessen. Es ist der Tag, der alles verändern sollte. Im Pokalspiel von Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel verletzt er sich nur wenige Minuten nach seiner Einwechselung schwer am Knie.

Seit diesem Tag hat Mateu Morey kein Pflichtspiel mehr für die Profis von Borussia Dortmund absolviert. Zwei Jahre lang kämpft er nun schon mit seiner Knieverletzung. Im Sommer könnte seine Zeit beim BVB nun enden.

Borussia Dortmund: Pechvogel Morey vor Wechsel?

Als vielversprechendes Talent kam Morey 2019 vom FC Barcelona zum BVB. Nach etwas Anlaufschwierigkeiten etablierte er sich am Ende seiner zweiten Saison als Rechtsverteidiger, doch dann folgte der schwere Schicksalsschlag. Morey riss sich das Kreuzband, musste eine komplette Saison zusehen.

Als er dann gerade wieder zurück im Mannschaftstraining war, kassierte er den nächsten Rückschlag. Anfang September musste der Spanier erneut am Knie operiert werden und fiel erneut die komplette Saison aus. Ein einziges Spiel absolvierte er in den letzten zwei Jahren – und das für die U23 des BVB in der 3. Liga.

Wie es nun für ihn weitergeht, steht offiziell noch nicht fest. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024. Auf der Rechtsverteidigerposition plant Dortmund mit Marius Wolf und Julian Ryerson. Ob auch Morey in der nächsten Spielzeit wieder ein Thema wird, steht noch nicht fest. Inzwischen steht er wieder auf dem Trainingsplatz, arbeitet hart an seinem Comeback.

Morey vor Abgang?

Die „Ruhr Nachrichten“ berichteten vor rund einem Monat, dass Morey vom BVB die Wechselfreigabe erhalten habe. Demnach erwarte man nicht, dass er in naher Zukunft wieder an seine alte Form anknüpfen könne.

Bedarf herrscht beim BVB auf der Außenverteidigerposition aber durchaus. Felix Passlack wechselt zum VfL Bochum, Raphael Guerreiro verlässt den Verein ablösefrei und auch Thomas Meunier und Nico Schulz sollen gehen. Fest eingeplant ist bislang nur die Verpflichtung von Linksverteidiger Ramy Bensebaini.