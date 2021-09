Borussia Dortmund: Verletzter BVB-Star dämpft Erwartungen – „Macht keinen Sinn, so weit zu denken“

Seit fast fünf Monaten fehlt Mateu Morey Borussia Dortmund nun schon. Nach seiner schlimmen Verletzung arbeitet der Spanier in der Reha an seinem Comeback.

Wann er allerdings wieder auf dem Platz stehen kann, steht weiter in den Sternen. Der Verteidiger von Borussia Dortmund dämpft nun selbst die Erwartungen.

Borussia Dortmund: Moreys Leidenszeit hält weiter an

Es passierte im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel. Der 21-Jährige war gegen den Zweitligisten erst in der 62. Minute eingewechselt worden. Nach 13 Minuten kam er beim Sprint um den Ball unglücklich auf und überdehnte sein Knie. Morey krümmte sich vor Schmerz, musste vom Feld getragen werden.

Das ist Mateu Morey

Geboren am 02. März 2000 in Palma de Mallorca, Spanien

Wechselte 2019 aus der Jugend des FC Barcelona zu Borussia Dortmund

Für den BVB kam er bislang 29-mal zum Einsatz

Fehlt seit Anfang Mai fehlt er verletzungsbedingt

Die bittere Diagnose: Eine schwere Band- und Kapselverletzung. Der BVB-Star musste sich gleich zwei Mal unters Messer legen. Beim ersten Eingriff wurden Außenband und Kapsel geflickt, in der zweiten Operation das vordere Kreuzband.

Die Ärtze behandeln Morey nach seiner Verletzung. Foto: imago images/Poolfoto

Einen konkreten Zeitpunkt für sein Comeback gibt es weiterhin nicht. Auch, weil sowohl der BVB als auch Morey die Erwartungshaltung dämpfen. „Ich kann heute nicht seriös voraussagen, wann ich wieder auf dem Platz stehen werde“, berichtet der Rechtsverteidiger im BVB-Mitgliedermagazin.

„Ich weiß nicht, ob ich in sechs, acht oder zehn Monaten so weit bin. Es macht auch keinen Sinn, so weit zu denken“, gibt er zu bedenken. Nur eine Sache stehe fest: dass er auf jeden Fall zurückkommen werde – da sei er sich zu 100 Prozent sicher.

BVB-Star Morey verrät: Er sah sich seine Verletzung noch im Krankenhaus an

Zudem verriet Morey, dass er sich die Szene, in der er sich verletzte, bereits während seines Krankenhausaufenthalts mehrmals ansah. „Mein Kopf hat mir gesagt: Der Realität musst du dich stellen“, erklärt er. „Mir hat die bewusste Auseinandersetzung damit geholfen.“

Eine Aussage, bei der viele Fans von Borussia Dortmund überrascht aufhorchen dürften. Die Szene dürfte vielen in Kopf geblieben sein. Besonders Moreys Schmerzensschrei schockte die Fans damals gewaltig >>> (mh)