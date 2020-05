Borussia Dortmund: BVB-Maske sorgt für Mega-Hype – irre, wie viele schon verkauft wurden

Dortmund. Seit Wochen ruht in der Bundesliga nicht mehr gespielt und trotzdem reichte eine kleine Ankündigung von Borussia Dortmund, um den Online-Fanshop zusammenbrechen zu lassen.

Mit einer E-Mail sorgte Borussia Dortmund für einen Mega-Ansturm auf den Fanshop. Der Inhalt: Der BVB verkündete, dass die Vorbestellung für die BVB-Maske gestartet ist.

Borussia Dortmund verkauft BVB-Maske – Fanshopt bricht zusammen

Ab dem 15. Mai liefert der Bundesligist den neuen Fan-Mundschutz aus. Schon jetzt kann der Artikel, in schwarz oder gelb für 4,99 Euro das Stück erhältlich, vorbestellt werden.

Jetzt vorbestellen: Eure BVB-Maske. 😷



Sollte es beim Bestellprozess zu Problemen kommen – bitte habt ein bisschen Geduld, wir haben genug Vorrat.



👉 https://t.co/QQrecCjeH1 pic.twitter.com/TvmVuACM1D — Borussia Dortmund (@BVB) April 29, 2020

Und das taten viele – zu viele für den Online-Fanshop, der kurz nach der Verkündung in die Knie ging. „Der Ansturm war überwältigend, leider einige Minuten lang zu überwältigend für den Online-Shop“, sagt Marketingleiter Carsten Cramer den „Ruhrnachrichten“.

Tausende Bestellungen, so Cramer, seien bereits in den ersten Minuten eingegangen. Unfassbar: Nach 20 Stunden wurde bereits die Marke von 50.000 Bestellungen geknackt. „Das war an Zugriffen ein Allzeithoch für unseren Shop“, verrät Cramer.

BVB-Maske für 4,99 Euro lässt Fanshop zusammenbrechen

Die BVB-Maske ist laut Borussia Dortmund für Einkauf und Nahverkehr geeignet, wasch- und somit wiederverwendbar. Ein Teil des Erlöses geht an die BVB-Stiftung „Leuchte auf“.

Wer nur die BVB-Maske kaufen will, zahlt jedoch das Doppelte. Für Bestellungen unter 50 Euro werden nämlich weitere 5 Euro Versandgebühr fällig.

Zuvor hatten bereits andere Profiklubs ihre Fans mit Schutzmasken im Vereins-Design begeistert. Der HSV hat bereits über 50.000 Stück verkauft, bei Bayern München beträgt die voraussichtliche Lieferzeit inzwischen mehrere Wochen.

Auf die Probleme mit dem überlasteten Online-Shop reagierte der BVB schnell und rief auf Twitter seine Fans zu Geduld auf. Es seien genug Masken vorrätig, hieß es beim offiziellen BVB-Account.

Mittlerweile funktioniert der Online-Shop des BVB wieder einwandfrei. Fans, die unmittelbar nach der Ankündigung kein Glück hatten, können die Masken jetzt immer noch bestellen.

BVB-Talent vor Absprung

