Borussia Dortmund: Auch unter Marco Rose ohne Chance – ergreift ER endgültig die Flucht?

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Bei Borussia Dortmund gibt es noch einige Kandidaten, die für einen Wechsel zu einem anderen Klub in Frage kommen.

Marius Wolf kämpft seit er für Borussia Dortmund spielt um einen Stammplatz. Bislang jedoch vergeblich. Gibt er es jetzt endgültig auf und verlässt den Verein sogar?

Borussia Dortmund: Fenerbahce Istanbul interessiert an Marius Wolf

Seit seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt im Jahr 2018 schaffte es Marius Wolf nicht richtig, beim BVB Fuß zu fassen. Erst wurde der 26-Jährige für ein Jahr zu Hertha BSC ausgeliehen, dann an den 1. FC Köln.

Verlässt Marius Wolf bald Borussia Dortmund? Foto: IMAGO / Kirchner-Media

In dieser Saison steht er wieder bei Dortmund unter Vertrag, doch laut der „Fanatik“ soll Fenerbahce Istanbul jetzt Interesse an Wolf haben. Der Sportzeitung zufolge habe der türkische Traditionsklub bereits die Verhandlungen mit Wolfs Berateragentur Rogon angefangen.

-------------------------

Noch mehr News vom BVB:

Borussia Dortmund: Muss der BVB auf dem Transfermarkt nachlegen? Michael Zorc reagiert deutlich

Erling Haaland: BVB-Fans geschockt! Ist dieser Transfer schon beschlossene Sache?

Borussia Dortmund: Ex-Profi fehlt seinem Verein – ohne ihn kommt es zu einem handfesten Skandal

-------------------------

Der Vertrag des gebürtigen Coburgers läuft noch bis 2023 beim BVB. Im Gespräch mit Fenerbahce sei eine Leihe plus Kaufoption.

Aber ist Wolfs Spielzeit bei den Schwarzgelben tatsächlich schon abgelaufen oder hat Trainer Marco Rose noch anderes mit ihm vor?

Auch unter Marco Rose – Kaum Einsatzzeit für Wolf

In der Saison 2018/19 kam der Flügelspieler unter Lucien Favre noch auf 22 Pflichtspieleinsätze. Danach spielte er keine Rolle mehr für den BVB und wurde zweimal verliehen.

Mit dem neuen Trainer Marco Rose hoffte Wolf auf einen Neuanfang. Bislang stand er jedoch erst einmal für insgesamt sechs Minuten beim Supercup auf dem Platz.

Bislang war für Marius Wolf in der Startelf von Marco Rose kein Platz. Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Vor dem Spiel gegen den SC Freiburg wurde BVB-Coach Rose auf die Personalie Wolf angesprochen und fand klare Worte: „Er kennt die Konkurrenzsituation und weiß, dass es schwierig ist. Er muss sich in jedem Training zeigen und dann entscheiden wir, ob er dabei ist oder nicht.“

Am Samstag war er zwar im Kader, doch für einen Einsatz reichte es bei der 2:1-Niederlage in Freiburg dennoch nicht. Daher scheint es immer wahrscheinlicher, dass Wolf auch in diesem Jahr erneut ausgeliehen wird. (cg)