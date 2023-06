Borussia Dortmund: Noch immer keine Gespräche – was wird aus diesem BVB-Star?

Auch wenn die Saison erfolgreich war und fast mit Titel endete: Bei Borussia Dortmund wird sich im Sommer einiges tun. Zahlreiche Transfers stehen schon fest, andere werden noch folgen – darunter sicher auch die ein oder andere Überraschung.

Auch bei Marius Wolf steht im Sommer eine Entscheidung an. Mit noch einem Jahr Restvertrag gilt bei Borussia Dortmund eigentlich die Regel „Verlängern oder gehen“. Nun erklärt der BVB-Allrounder, warum es noch keine Gespräche gab.

Borussia Dortmund: Marius Wolf spricht über Vertragssituation

Auslaufende Verträge mag man beim BVB eigentlich gar nicht gerne. Klar, schließlich geht ein Spieler, für den man zuvor noch Geld bekommen hätte, dann zum Nulltarif. Und so dürfte auch bei Marius Wolf in diesem Sommer eine Entscheidung anstehen. Ein Jahr läuft sein Vertrag bei den Westfalen noch. Doch Gespräche, das verrät er nun, hat es noch nicht gegeben.

+++ Borussia Dortmund: Legende nimmt Abschied! BVB-Fans kommen die Tränen +++

Hat Dortmund oder gar Wolf kein Interesse an einer gemeinsamen Zukunft? Nein! Daran liegt es nicht, sagt der BVB-Star im Interview mit „Spox“ deutlich. Vielmehr war bislang einfach keine Gelegenheit für ein Zusammensetzen da. „Ich wollte mich während der Saison davon nicht ablenken lassen. Zunächst lag mein Fokus darauf, nach meiner OP zurückzukommen. Dann waren die Spiele zu wichtig.“

Wolf hatte sich im November wegen Vorhofflimmerns einer Herz-Operation unterzogen. Später war er wegen Gleichgewichtsproblemen ausgefallen. In der Rückrunde, in der Borussia Dortmund eine furiose Aufholjagd auf die Spitze startete, war er stark wie nie und spielte sich sogar in den engeren Kreis der Nationalmannschaft.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Nach der Saison, so sagt er nun, werde man sich zusammensetzen. Seine Tendenz ist klar: „Ich fühle mich wohl in Dortmund. Es war schon immer mein Verein, ich würde gerne bleiben.“