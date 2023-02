Borussia Dortmund: Sorgen um BVB-Star! Fällt ER gegen Bremen aus?

Während Borussia Dortmund den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokal bejubelte, saß er mit Schmerzen auf der Bank.

Der BVB bangt nach dem 2:1-Erfolg gegen den VfL Bochum um Marius Wolf. Der Rechtsverteidiger musste am Mittwochabend (08. Februar) verletzt ausgewechselt werden und droht gegen Werder Bremen auszufallen.

Borussia Dortmund: Verletzungssorgen beim BVB!

Drei Mal in Folge stand Marius Wolf zuletzt als Rechtsverteidiger bei Borussia Dortmund in der Startelf, nun droht dem aufstrebenden Außenverteidiger ein Rückschlag. Der 27-Jährige musste beim Pokal-Spiel in Bochum kurz nach der Pause verletzt ausgewechselt werden.

Laut einem Bericht von „Sport1“ plagten Wolf Schmerzen in der linken Schulter. Bei ihm stünden nun genauere Untersuchungen an. Es sei aber wohl „nicht weiter dramatisch“. Ein Einsatz gegen Werder Bremen steht dennoch auf der Kippe.

Damit könnte es zumindest am Wochenende zu einem Personalengpass bei Borussia Dortmund kommen. Thomas Meunier befindet sich nach seiner Verletzung weiterhin im Aufbautraining und wird gegen Bremen vermutlich noch nicht zur Verfügung stehen.

So könnte der BVB Wolf ersetzen

Im Pokal gegen den VfL Bochum wechselte Trainer Edin Terzic Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ein. Niklas Süle rückte dafür auf die Position von Wolf. Gegen Werder Bremen wäre aber auch denkbar, dass Neuzugang Julian Ryerson wieder von links auf die rechte Seite beordert wird und Raphael Guerreiro auf seiner angestammten Position hinten links ran darf.

Borussia Dortmund ist im Kalenderjahr 2023 noch immer ungeschlagen und hat sich in der Bundesliga bis auf drei Zähler an Tabellenführer FC Bayern München herangerobbt. Gegen Werder Bremen soll am Samstag der sechste Pflichtspielsieg in Folge her.