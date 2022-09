Borussia Dortmund: Plötzliche Hoffnung! Wird dieser BVB-Star Flicks Sensations-Nominierung?

Mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle waren zwei Stars von Borussia Dortmund mit mit dem DFB-Team auf Länderspielreise. BVB-Kapitän Marco Reus musste verletzungsbedingt kurzfristig absagen und auch Karim Adeyemi ist nicht dabei, weil er noch nicht ganz fit ist.

Alle vier Spieler dürfen sich große Hoffnungen auf eine Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Katar machen. Aber ein Profi von Borussia Dortmund, der in dieser Saison zu den heimlichen Gewinnern gehört, könnte DFB-Coach Hansi Flick ebenfalls von sich überzeugen. Schließlich ist auf seiner Position dringend bedarf.

Borussia Dortmund: Wolf heimlicher Gewinner beim BVB

Um genau zu sein handelt es sich dabei um Marius Wolf. Der 27-Jährige blüht in dieser noch jungen Saison bei Borussia Dortmund auf und ist unter Trainer Edin Terzic einer der Leistungsträger geworden.

In neun von zehn Pflichtspielen kam Wolf zum Einsatz, die meiste Zeit davon in der Startelf auf der Links- oder Rechtsverteidiger-Position. Und Wolf macht seine Arbeit beim BVB bislang richtig gut, belebt das offensive Spiel der Schwarzgelben auf den Flügeln und auch in der Defensive zeigt er sich zweikampfstark.

Wolf darf sich Hoffnungen machen

Für die vergangenen Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft wurde Wolf von DFB-Coach Hansi Flick nicht nominiert. Dort ist David Raum aktuell Linksverteidiger Nummer eins unter dem ehemaligen Bayern-Trainer. Doch dieser enttäuscht in der laufenden Saison nicht nur bei RB Leipzig, sondern auch zuletzt bei der peinlichen 0:1-Pleite gegen Ungarn.

Marius Wolf ist einer der heimlichen Gewinner bei Borussia Dortmund. Foto: IMAGO / osnapix

Dann ist da aber auch noch Robin Gosens, der im zweiten Nations-League-Spiel gegen England (3:3) ebenfalls seine Einsatzzeit bekam. Der 28-Jährige ist in dieser Saison bei Inter Mailand nicht gesetzt.

Wolf darf sich daher also weiter berechtigte Hoffnungen auf eine Sensations-Nominierung für die Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres machen, sollten die Leistungen auch nach der Länderspielpause stimmen.