Borussia Dortmund: Rückkehrer wird zum heimlichen Gewinner – Fans stellen klare Forderung

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Wird er in Zukunft eine wichtige Stütze im Spiel von Borussia Dortmund? Im Sommer kehrte Marius Wolf nach zwei Leihen zum BVB zurück. Unter Marco Rose will er sich endlich auch im schwarzgelben Trikot durchsetzen.

Beim Sieg von Borussia Dortmund über den FC Augsburg wusste Wolf die Fans zu begeistern. Nach seinem Auftritt haben die Anhänger nun eine klare Forderung.

Borussia Dortmund: Wolf feiert besonderes Comeback

Das Heimspiel am vergangenen Samstag war für Wolf ein besonderes. Zum ersten Mal seit fast zweieinhalb Jahren stand er in der Bundesliga wieder in der Startelf von Borussia Dortmund. 2018 hatte der BVB fünf Millionen Euro nach Frankfurt überwiesen, um sich die Dienste des 26-Jährigen zu sichern.

Marius Wolf überzeugte die Fans beim Duell gegen Augsburg. Foto: imago images/RHR-Foto

Doch bereits in seinem ersten Dortmunder Jahr geriet er ins Straucheln. Oft spielte er unter dem damaligen Trainer Lucien Favre nur eine untergeordnete Rolle. Die Folge war 2019 eine Leihe zu Hertha BSC Berlin und ein Jahr später zum 1. FC Köln.

Nach seiner Rückkehr wittert er jetzt seine BVB-Chance. Das Spiel gegen Augsburg zeigte, dass er für Rose durchaus eine Alternative sein kann, auch wenn Wolf selbst gar nicht so zufrieden mit seinem Spiel war.

So geht es für Borussia Dortmund nach der Länderspielpause weiter:

Mainz 05 (16. Oktober)

Ajax Amsterdam (19. Oktober)

Arminia Bielefeld (23. Oktober)

FC Ingolstadt (26. Oktober)

1. FC Köln (30. Oktober)

„Ich war nicht enttäuscht, aber ich habe zu ängstlich gespielt“, gibt er sich in einem Interview auf dem BVB-YouTube-Kanal selbstkritisch. „Ich hätte öfter ins 1-gegen-1 gehen und mir noch mehr zutrauen können“, meint er.

Ein Einblick, den die Fans nicht zwingend teilen. Sie waren vor allem von Wolfs Einsatz überzeugt. „Ich finde, Marius hat eine wirklich positive Wirkung auf unser Spiel“, kommentiert ein Fan, während ein anderer sagt: „Gut, dass wir Marius haben. Einer, der sich mit Borussia identifiziert und in jedem Spiel alles raushaut.“

Kommt Rose den Wünschen der BVB-Fans nach?

Nach seinem Auftritt hoffen einige Fans, dass Wolf in Zukunft häufiger die Chance bekommt, sich von Anfang an zu beweisen. „Könnte meinetwegen ruhig öfter von Beginn an spielen“, schreibt ein Fan, „Super sympathisch, ich hoffe, er spielt öfters mal von Anfang an“, ein anderer.

Allerdings ist der Konkurrenzkampf für den Flügelspieler enorm. Nach der Länderspielpause, so hofft Borussia Dortmund, kehren einige verletzte Spieler zurück. Marco Rose hat bei seiner Aufstellung dann wieder die Qual der Wahl.

