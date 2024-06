Nach Abgang von Borussia Dortmund: Steht für einen Star die spektakuläre Rückkehr bevor?

Wenn der 1. Juli anbricht, werden einige Verträge bei Borussia Dortmund auslaufen und Spieler den Verein verlassen. Vermutlich werden auch danach noch einige Stars folgen, die zu anderen Teams wechseln werden.

Dazu zählt auch Marius Wolf, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund Ende Juni ausläuft. Wie viele andere Spieler auch, wird sich der Abwehrspieler auf die Suche nach einem neuen Klub machen. Dabei könnte es zu einer Rückkehr kommen.

Borussia Dortmund: Zieht es Wolf zum Ex-Klub?

Nach sechs Jahren und zwei Leihen ist die Zeit von Marius Wolf bei Borussia Dortmund zu Ende. Der 29-Jährige wurde beim letzten Heimspiel der Bundesliga-Saison gemeinsam mit Marco Reus und Mateu Morey verabschiedet. Gerüchte um Wolf gab es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder. Dabei wurden zahlreiche Klubs genannt: AC Mailand, Leeds United und Besiktas Istanbul sollen Interesse am gebürtigen Coburger haben.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Monster-Ablöse! Irres Transfer-Gerücht macht BVB-Fans große Augen

Doch jetzt ist ein neuer Klub im Gespräch. Wie die „Bild“ berichtet, könnte es zu einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt kommen. 2018 wechselte Wolf von der SGE zum BVB. Die Schwarzgelben haben damals rund fünf Millionen Euro für ihn bezahlt.

Noch ohne Trikot für die EM? Hier gibt’s die Highlights im Preisvergleich!

Wolf soll an einer Rückkehr durchaus interessiert sein, heißt es in dem Bericht. Doch es habe bislang noch keine konkreten Verhandlungen gegeben.

Duell gegen den BVB

Sollte sich Wolf für einen Wechsel zu den Frankfurtern entscheiden, würde es in der kommenden Saison dann auch umgehend zu einem Wiedersehen mit Borussia Dortmund in der Bundesliga oder gegebenenfalls auch im DFB-Pokal geben.

Es sei denn, es kommt ein mehr als nur lukratives Angebot aus dem Ausland. Neben den drei oben genannten europäischen Vereinen gab es auch Gerüchte über ein Engagement in Saudi-Arabien. In einem Interview ließ Wolf dann aufhorchen: „Wenn ich 100 Millionen in zwei Jahren verdienen könnte, würde ich wohl auch nach Saudi-Arabien wechseln.“

Mehr Nachrichten für dich:

Die BVB-Fans werden sicherlich mit Spannung die Karriere des Rechtsverteidigers verfolgen. So ist es auch bei ehemaligen Dortmundern der Fall. Bei einem Ex-Star könnte es richtig bitter werden. Ihm droht das Aus bei der EM. Hier mehr dazu.