Borussia Dortmund: Neuer Götze-Berater stellt klar: „Wird nur Wechsel geben, ...“

Mario Götze wird Borussia Dortmund wohl verlassen. Doch für Transfers, das verrät Berater Reza Fazeli, gibt es in der Corona-Krise neue Herausforderungen.

Dortmund. „Die Gespräche laufen, ich führe acht bis neun Stunden Telefonate am Tag.“ Reza Fazeli, der neue Berater von Mario Götze, hat derzeit alle Hände voll zu tun. Dass der einstige WM-Held Borussia Dortmund verlassen wird, scheint klar – doch es gibt Probleme.

Götze gilt bei Borussia Dortmund als gefallener Star, soll aber dennoch hohe finanzielle Anforderungen haben. Eine Kombination, die die Vereinssuche nicht leicht macht. Und nun kommt auch noch die Coronakrise hinzu.

Borussia Dortmund: Götze-Berater spricht über Corona-Auswirkungen

Reza Fazeli, seit einer Woche Agent des 27-Jährigen, gibt nun im „Kicker“ einen Einblick in die Berater-Welt und erklärt, wie diese sich durch die Coronavirus-Pandemie verändert hat.

Götze-Berater Reza Fazeli im Gespräch mit Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung von Borussia Dortmund. Foto: imago images/Kirchner-Media

„Es wird nur Wechsel geben, die nötig sind“, vermutet der 45-Jährige besonders mit Blick auf die Bundesliga. „Bayern, Dortmund oder Leverkusen werden nicht fünf, sechs, sieben Spieler austauschen.“

„Es werden auch in diesem Sommer 2020 Transfers zustande kommen, womöglich nicht in der hohen Anzahl wie sonst und unter den neuen Herausforderungen“, so Fazeli im „Kicker“. Er rechnet mit einer höheren Kompromissbereitschaft der involvierten Parteien.

Reza Fazeli: „Wer schnelle Transfer anstrebt, trifft auf andere Gegebenheiten“

„Wer den schnellen Transfer anstrebt, trifft jetzt wahrscheinlich auf andere Gegebenheiten“, prognostiziert der Agent. Das betrifft auch Mario Götze, der nun wenige Monate vor dem Auslaufen seines Vertrages bei Borussia Dortmund zu ihm kam.

