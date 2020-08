Borussia Dortmund: Verrücktes Gerücht um Götze – Er wird doch wohl nicht ...?

Noch immer befindet sich Mario Götze nach seinem Abgang von Borussia Dortmund auf Vereinssuche. Der WM-Siegtorschütze von 2014 möchte sich noch einmal beweisen.

Jetzt sorgt eine Aussage eines ehemaligen Bundesliga-Managers für Aufsehen.

Borussia Dortmund: Aussage über Götze sorgt für Aufsehen

Lutz Pfannenstiel, ehemaliger Manager von Fortuna Düsseldorf zieht ab sofort beim US-amerikanischen Klub St. Louis City SC die Fäden. In zwei Jahren will der jetzige Zweitligist in die MLS, die erste Liga in den USA, einsteigen. Pfannenstiel soll dazu die sportlichen Vorbereitungen treffen.

Lutz Pfannenstiel war zuvor Manager bei Fortuna Düsseldorf. Foto: imago images / RHR-Foto

Der 47-Jährige hat eine genaue Vorstellung, wie das Team schon zur kommenden Saison aussehen soll. Ziel sei „eine gute Mischung zwischen eigenen Talenten, erfahrenen MLS-Spielern, aber auch internationalem Einfluss“. Demnach sollen auch große Namen kommen: „Natürlich werden wir auch Spieler wie Götze auf dem Schirm haben, um zu sehen, was am besten passt“, so Pfannenstiel gegenüber „Spox“ und „Goal“.

Das ist Mario Götze:

geboren 1992 in Memmingen, lebt aber seit 1997 mit seiner Familie in Dortmund

spielte ab 2001 für die Jugendmannschaften von Borussia Dortmund

mit dem BVB wurde er zweimal Meister und gewann den DFB-Pokal, bevor er 2013 zu Bayern München wechselte

hier konnte er sich aber nie wirklich etablieren, 2016 folgte deshalb die Rückkehr zu Borussia Dortmund

da auch das keine Erfolgsgeschichte wurde, ist er seit diesem Sommer auf der Suche nach einem neuen Klub

Götze und Amerika – passt das?

Aber passt das Projekt überhaupt zu Mario Götze? Kommt ein Wechsel zu einem Klub, der in keiner internationalen Topliga spielt, für den 28-Jährigen überhaupt in Frage?

Unwahrscheinlich! Als über ein Interesse von Inter Miami, immerhin ein Klub aus der MLS, an Götze berichtet wurde, soll der Offensivmann abgesagt haben. Der Grund dafür kam einer Kampfansage gleich. Laut der „Bild“-Zeitung sei Götze „noch nicht fertig mit Europa“.

Am heißesten soll in Europa zuletzt der Draht zur AS Monaco gewesen sein. Ex-Bayern-Coach und seit Kurzem Übungsleiter im Königreich Niko Kovac soll sich für Götze interessiert haben. Mittlerweile ist jedoch auch dieses Gerücht wieder abgekühlt.

Sollte Götze in Europa nicht fündig werden, könnte die MLS also doch noch verlockend sein. (the)