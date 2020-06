Borussia Dortmund: Mario Götze nach Spanien? ER heizt die Diskussionen an

Bei Borussia Dortmund nimmt Mario Götze in diesem Sommer endgültig seinen Hut. Doch wo wird der 28-Jährige in der kommenden Saison landen?

Ein früherer Nationalmannschaftskollege hat eine Vermutung. Marc-Andre ter Stegen sprach im Podcast „kicker meets DAZN“ über den nächsten Schritt in der Karriere des Offensivspielers von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Mario Götze nach Spanien?

„Mario ist ein Spieler, der mit dem Ball umgehen kann“, sagt der Torwart des FC Barcelona: „Er kann ein Spiel vorantreiben.“

Daher ist ter Stegen sich sicher: „Mario würde auf jeden Fall in die spanische Liga passen. Es gibt viele Vereine, bei denen er den Unterschied ausmachen könnte.“

Seit Monaten schießen die Gerüchte um Götzes Zukunft wie Pilze aus dem Boden. Zunächst war der Weltmeister von 2014 mit Hertha BSC und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden. Anschließend hieß es, mehrere Topclubs aus Italien wären an dem Spieler von Borussia Dortmund interessiert.

--------------------

BVB-Top-News:

--------------------

Mario Götze beim BVB

Mario Götze durchlief die Jugendabteilungen von Borussia Dortmund und schaffte 2010 den Sprung in den Profikader des BVB. Mit den Schwarzgelben wurde er 2011 und 2012 deutscher Meister.

Im Team des damaligen Trainers Jürgen Klopp reifte Götze zu einem der begehrtesten Spieler der Welt. 2013 wechselte er für 37 Millionen Euro zum FC Bayern München.

+++ Borussia Dortmund: Jetzt jagt auch noch DIESER Verein Jadon Sancho +++

Bei den Bayern konnte er sich jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. Den nächsten Entwicklungsschritt zum Weltstar konnte Götze nie vollziehen.

Und so folgte seine Rückkehr zu Borussia Dortmund im Sommer 2016. Gleich in seiner ersten Saison nach seinem BVB-Comeback fiel Götze wegen einer mysteriösen Krankheit mehrere Monate aus. Manch einer vermutete bereits, die Karriere des Offensivspielers könnte beendet sein.

In der darauffolgenden Saison kämpfte Götze sich aber noch mal ran. Und unter Lucien Favre wuchs seine Bedeutung im Kader zunächst. In der Saison 2018/19 kam er in der Liga auf 14 Torbeteiligungen – so viele wie seit fünf Jahren nicht mehr.

In dieser Saison spielte Götze beim BVB hingegen kaum noch eine Rolle. Nun folgt sein Abschied. (dhe)