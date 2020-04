Borussia Dortmund: Gespräch mit Mario Götze angekündigt – was plant BVB-Chef Watzke?

Dortmund. Das zweite Kapitel Borussia Dortmund endet für Mario Götze in diesem Sommer – daran gab es eigentlich keinen Zweifel mehr. Doch nun kündigt Hans-Joachim Watzke Gespräche mit dem einstigen WM-Helden an.

„Momenentan liegt alles auf Eis. Aber es wird auch irgendwann wieder das Gespräch aufgenommen werden mit Mario, das ist klar“, sagte der BVB-Boss im „Sky“-Interview.

Bleibt Mario Götze nun doch bei Borussia Dortmund? Die BVB-Fans rätseln, was für Gespräche Watzke mit dem 27-Jährigen führen will.

Borussia Dortmund: Watzke kündigt Gespräche mit Mario Götze an

Seit Dezember herrscht Funkstille. Damals hatten die BVB-Verantwortlichen Götze laut Berichten ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt – mit reduziertem Gehalt. Der sportlich seit seiner Rückkehr enttäuschende Top-Verdiener (10 Millionen Euro Jahresgehalt) lehnte ab, die Gespräche wurden beendet.

Mariom Götze ist bei Borussia Dortmund nur Dauer-Bankdrücker. Foto: imago images/Jan Huebner

An Götzes Abschied werden auch die geplanten Gespräche nichts ändern. Berichten zufolge herrscht Einvernehmlichkeit über die Trennung im Sommer – auch das einstige Supertalent will Dortmund verlassen und einen Neustart im Ausland wagen.

Vielmehr dürfte es darum gehen, den auslaufenden Vertrag möglicherweise um wenige Wochen oder Monate zu verlängern, sollte die Bundesliga wegen der Coronakrise nicht bis zum Vertrags-Stichtag 30. Juni fertig werden.

André Schürrle kehrt zurück – vorerst

Ist Götze weg, muss sich Hans-Joachim Watzke mit dem nächsten BVB-Problemfall auseinandersetzen. André Schürrle kehrt im Sommer aus Russland zurück, weil Spartak Moskau die Kaufoption über 5 Millionen Euro nicht ziehen wird.

Der Vertrag des BVB-Flops läuft noch bis 2022 – doch auch hier hegt Schürrle wenig Hoffnungen und Wünsche auf einen Verbleib in Dortmund.

Watzke über Schürrle: „Wird keine einfache Geschichte“

Bereits im November hatte André Schürrle deutlich gemacht, dass eine Rückkehr zu Borussia Dortmund für ihn praktisch ausgeschlossen ist. Hier nachzulesen >>

Und auch Watzke stellte gegenüber „Sky“ klar: „Ich denke, dass beide Seiten wissen, dass es keine einfache Geschichte werden würde. Da wird man ergebnisoffene Gespräche führen müssen, was das Beste für alle Seiten wäre.“

Das ist Mario Götze:

Geboren 1992 in Memmingen, lebt aber seit 1997 mit seiner Familie in Dortmund

Götze spielte ab 2001 für die Jugendmannschaften von Borussia Dortmund

Mit dem BVB wurde Götze zwei Mal Meister und gewann den DFB-Pokal, bevor er 2013 zu Bayern München wechselte

Hier konnte er sich aber nie wirklich etablieren, 2016 folgte deshalb die Rückkehr zu Borussia Dortmund

Götze und Schürrle – Niedergang eines WM-Siegtor-Duos

Ausgerechnet Vorbereiter und Schütze des WM-Siegtors von 2014 sind beim BVB die teuersten Missverständnisse geworden. Götze sollte nach einer enttäuschenden Zeit bei Bayern München in Dortmund an alte Höchstleistungen anknüpfen, konnte diese Erwartungen aber nicht ansatzweise erfüllen.

André Schürrle, für den Borussia Dortmund auf das Drängen des damaligen Trainers Thomas Tuchel über 30 Millionen Euro ausgab, hielt ebenfalls nicht, was sein Name versprach. Es scheint fraglich, ob Dortmund zumindest einen kleinen Teil der damals investierten Ablöse durch einen Verkauf retten kann.

Corona sorgt für Leihspieler-Rückkehr

Götze und Schürrle sind dabei nicht die einzigen Personalien, die durch Corona an Aktualität gewonnen haben. Auch Leih-Spieler wie Jeremy Toljan und Marius Wolf könnten bald wieder vor der Tür stehe – für sie dürfte es im aktuellen Kader von Borussia Dortmund ebenfalls schwer werden.

Zieht es Götze nach Italien?

Interessenten für Mario Götze dagegen soll es einige geben. Aus der italienischen Serie A sollen vor allem die beiden Vereine aus Rom AS und Lazio am ehemaligen Weltmeister interessiert sein. Das berichten italienische Medien.

Allerdings müsste Götze auch hier Einbußen bei seinem Gehalt in Kauf nehmen. So würde AS Rom Götze maximal ein Gehalt von 3 Millionen Euro zahlen, berichtet die „Gazetta dello Sport“. Mehr sei wegen der Corona-Krise nicht möglich.

Götze-Berater Reza Fazeli im Gespräch mit Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung von Borussia Dortmund. Foto: imago images/Kirchner-Media

Bleibt Götze in der Bundesliga?

Auch Frankreich wurde von Götzes neuem Berater Reza Fazeli als mögliches Ziel eines Wechsels genannt. Berichten zufolge soll aber auch ein Verbleib in der Bundesliga nicht gänzlich ausgeschlossen sein. Leverkusen, das kurzzeitig als Kandidat galt, dementierte ein Interesse am Weltmeister