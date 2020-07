Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Götze vor Wechsel zu...

Seine Zeit bei Borussia Dortmund ist vorbei – wo geht es für Mario Götze nun weiter?

Der 28-Jährige wurde mit vielen Clubs aus der Serie A in Verbindung gebracht. AC Mailand, Inter Mailand, Lazio Rom, AS Rom und auch der AC Florenz sollen sich nach dem Ex-Spieler von Borussia Dortmund erkundigt haben.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Götze auf Vereinssuche

Und auch der AS Monaco, der künftig wohl von Niko Kovac trainiert wird, soll seine Fühler nach Götze ausgestreckt haben. Landet der Ex-BVB-Star etwa bald im Fürstentum?

Vermutlich nicht! Denn laut Sky hat der FC Sevilla im Poker um Götze derzeit die Nase vorn. Demnach hat der Verein aus dem Süden Spaniens bislang das größte Interesse am WM-Helden von 2014 signalisiert.

Das ist Mario Götze

Geboren am 03.06.1992 in Memmingen

Kam schon in der Jugend zu Borussia Dortmund

Wechselte 2013 zum FC Bayern München und kehrte drei Jahre später zurück zum BVB

Aktuell ist Mario Götze vereinslos

2014 erzielte er im WM-Finale das Siegtor gegen Argentinien

Nach zwei Jahren Abwesenheit wird Sevilla in der kommenden Saison wieder in der Champions League vertreten sein. Die Andalusier machten die Königsklassen-Quali bereits vorzeitig perfekt.

Das beschert dem Europa-League-Sieger von 2014, 2015 und 2016 eine Planungssicherheit für die kommende Saison. Eine Ablöse müsste Sevilla allerdings nicht zahlen. Der Vertrag von Götze lief bei Borussia Dortmund Ende Juni aus. Der Offensiv-Spieler ist derzeit vereinslos und wäre daher ablösefrei zu haben.

Borussia Dortmund verabschiedete Mario Götze nach der Saison. Foto: Ralf Ibing / firo Sportphoto / POOL

Götze und Sevilla: Das würde passen

Eine Götze-Verpflichtung bei Sevilla erscheint auf den ersten Blick nicht völlig sinnfrei. Denn mit Ever Banega verlässt den Club ein Spieler für die Zehner-Position in Richtung Saudi-Arabien.

Auf seiner Lieblingsposition hinter den Spitzen müsste Götze sich bei Sevilla vermutlich mit Franco Vazquez streiten. Der Argentinier war in der zurückliegenden Saison meist auf der Zehn gesetzt.

Was Sevilla für den früheren Spieler von Borussia Dortmund so attraktiv macht: Wie bereits erwähnt ist der Club für die Champions League qualifiziert. Florenz und Monaco, mit denen Götze bisher in Verbindung gebracht wurde, sind in der kommenden Saison international nicht vertreten.