Borussia Dortmund: Folgt Mario Götze DIESEM Ex-BVB-Star?

Bei Borussia Dortmund deutet vieles darauf hin, dass Mario Götze in der kommenden Saison für einen anderen Verein spielt. Ein Club aus dem Ausland soll bereits großes Interesse haben.

Der Vertrag von Mario Götze bei Borussia Dortmund läuft im Juni aus. Weil der Offensivspieler beim BVB zuletzt kaum noch zum Einsatz kam, gilt es als unwahrscheinlich, dass die Schwarzgelben das Arbeitspapier des 27-Jährigen spontan doch noch verlängern.

Borussia Dortmund: Wie geht's weiter für Mario Götze?

Nachdem der Weltmeister von 2014 in den vergangenen Monaten mit Hertha BSC und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden war, gibt es nun offenbar auch einen ersten ausländischen Club, der den BVB-Star haben will.

Wie der „Corriere dello Sport“ berichtet, hat die AS Rom ein Auge auf Götze geworfen. Demnach soll Roma-Sportchef Gianluca Petrachi schon Kontakt zum Profi von Borussia Dortmund aufgenommen haben.

Henrikh Mkhitaryan ist derzeit vom FC Arsenal an die AS Rom ausgeliehen. Foto: imago images/Insidefoto

Trifft Götze auf Mkhitaryan?

Bei der AS Rom würde Götze sich womöglich mit einem ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund um den Platz im offensiven Mittelfeld streiten. Henrikh Mkhitaryan ist derzeit vom FC Arsenal an die Roma ausgeliehen. Die Italiener wollen Mkhitaryan aber gerne fest verpflichten.

Die AS Rom ist derzeit vom Glanz vergangener Tage weit entfernt. In den beiden vergangenen Jahren hatten die Römer mit dem Titelkampf in der Serie A nichts zu tun, schlossen die Vorsaison sogar nur auf Platz 6 ab.

Auch in dieser Saison kann die Roma das Meisterschafts-Rennen zwischen Juventus (63 Punkte) und Stadtrivale Lazio (62) nur mit dem Fernglas verfolgen. Die AS Rom liegt nach 26 Spieltage mit 45 Zählern auf Rang 5.

-----------------

BVB-Top-News:

-----------------

Götze erstmals im Ausland?

Für Götze wäre es nach zehn Jahren im Profifußball die erste Station im Ausland. Bisher hatte der 63-fache Nationalspieler nur für Borussia Dortmund und den FC Bayern München in der Bundesliga gespielt.

Bei welchem Verein Götze in der kommenden Saison spielt, hängt auch maßgeblich vom Ausgang der Corona-Krise ab. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Fußballwelt sind jetzt noch nicht absehbar.