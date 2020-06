Borussia Dortmund: Mario und Ann-Kathrin Götze zeigen Bild von ihrem Baby – der Sohn sieht aus wie...

Bei Borussia Dortmund läuft es für Mario Götze in dieser Saison zwar alles andere als rund. Dennoch hat der BVB-Star am Ende dieser Spielzeit allen Grund zur Freude.

Seine Frau Ann-Kathrin brachte einen gesunden Sohnemann zur Welt. Rome heißt der kleine Racker, der den Star von Borussia Dortmund und seine Liebste ab sofort auf Trab halten wird.

Nachwuchs bei BVB-Star Götze

In ihren Instagram-Stories veröffentlichte Ann-Kathrin Götze nun ein Bild vom Köpfchen des Neugeborenen. Dabei stellt die 30-Jährige fest: Der Kleine hat eine gewisse Ähnlichkeit mit seiner Mama, als diese selbst gerade das Licht der Welt erblickt hatte.

Der kleine Rome und die stolze Mama Ann-Kathrin Götze! Foto: Instagram / Ann-Kathrin Götze

„Er hat das gleiche Haar, das ich hatte, als ich geboren wurde“, schreibt die stolze Mama: „Ich war auch ein kleines Äffchen.“

Das nächste Foto der Story zeigt die kleine Ann-Kathrin unmittelbar nach ihrer Geburt. Und tatsächlich: die beiden sehen sich ähnlich.

So sah Ann-Kathrin als Baby aus. Foto: Instagram / Ann-Kathrin Götze

Nun mögen böse Zungen behaupten, dass Babys sich optisch oftmals nicht allzu sehr voneinander unterscheiden. Aber wir wollen uns an dieser Stelle nicht allzu sehr in Details verlieren. Hauptsache, Rome geht’s gut!

-------------------

BVB-Top-News:

-------------------

Wohin führt der Weg von Mario Götze?

Und vielleicht steht der kleine Rome gleich in den ersten Wochen seines Lebens bereits vor einem großen Umzug. Denn der Vertrag seines Vaters bei Borussia Dortmund läuft am 30. Juni aus.

Manch ein BVB-Fan bastelt derzeit schon an Verschwörungstheorien, wonach der Name des Götze-Sohns Aufschluss über den nächsten Arbeitgeber des Weltmeisters von 2014 gibt. In den vergangenen Wochen waren tatsächlich immer wieder Gerüchte kursiert, wonach die beiden Römer Clubs Lazio und AS großes Interesse am 28-Jährigen haben sollen.

Bevor Mario Götze jedoch für einen neuen Verein aufläuft, stehen für ihn bei Borussia Dortmund noch vier Ligaspiele an. Mit dem BVB will Götze im Saisonendspurt den 2. Tabellenplatz verteidigen. Am kommenden Samstag sind die Schwarzgelben zu Gast bei Fortuna Düsseldorf.