Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Mario Götze erhält NRW-Verdienstorden – dann passiert das große Missgeschick

Da war der frühere Star von Borussia Dortmund wohl nervöser als vor manch einem Elfmeter.

Mario Götze wurde am Sonntag der Verdienstorden des Landes NRW verliehen – nicht für seine sportlichen Erfolge, sondern für seinen Einsatz abseits des Platzes. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet über den ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund: „Heute geht es um das soziale Engagement von Mario Götze. Und auch hier bewegt er sich auf internationalem Niveau.“

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Götze geehrt

Der WM-Held von 2014 unterstützt seit Jahren mehrere Projekte, die sich um benachteiligte Kinder in der sogenannten dritten Welt einsetzen. So spendete er zum Beispiel 450.000 Euro für Kinder in Laos. Dazu zählt auch die Initiative „Plan International“, bei der Götze Patenkinder im Senegal, in Vietnam und Kambodscha unterstützt. In Brasilien ist Götze an einem Projekt beteiligt, das Mädchen aus schwierigen sozialen Verhältnissen die Möglichkeit bietet, Fußball zu spielen.

Götze setzt sich für Schulbauten in Afrika, Indonesien oder Honduras ein sowie für Mädchen, die sich in Nepal in Leibeigenschaft befinden. „Als Botschafter der Sportinitiative ,Kinder brauchen Fans!' engagiert er sich auch noch weltweit für Chancen und Rechte von Kinder“, sagte NRW-Ministerpräsident Laschet: „Wie er das alles schafft, ist sein Geheimnis.“

Ministerpräsident Armin Laschet überreichte Mario Götze den NRW-Verdienstorden. Foto: imago images/Revierfoto

Und plötzlich flog der Orden

Götze selbst war nach der Verleihung mächtig stolz. „Es ist eine große Ehre für mich, den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen zu erhalten“, teilte Götze bei Instagram mit: „Zusammen mit meiner Frau werde ich mich auch in Zukunft für benachteiligte Kinder auf der ganzen Welt einsetzen.“

Nach der Preisverleihung war der frühere Profi von Borussia Dortmund offenbar so aufgeregt, dass ihm ein Missgeschick unterlief. Auf der Terrasse des Veranstaltungsgeländes wollte Götze mit seinem Orden für die anwesenden Journalisten posieren. Und zack – da fiel der Orden aus der Schatulle und auf den Boden.

Und plötzlich fiel der Orden zu Boden... Foto: imago images/Revierfoto

„Werde einen sicheren Ort für den Orden finden“

Zum Glück überstand der Stern den Aufprall unbeschädigt. „Ich werde zuhause einen sicheren Ort für den Orden finden, damit ich ihn nicht schon wieder fallen lasse“, scherzte Götze.