Borussia Dortmund: Warum die Pleite gegen Mainz für Mario Götze besonders bitter sein könnte

Ist Mario Götze bei der Pleite von Borussia Dortmund gegen Mainz womöglich der größte Verlierer?

Der 28-Jährige stand zwar am Mittwochabend beim 0:2 des BVB gar nicht auf dem Platz. Und dennoch könnte die Niederlage für den Offensivspieler von Borussia Dortmund noch besonders bitter werden.

Borussia Dortmund: Wie geht's weiter bei Mario Götze?

Der Grund: Am 34. Spieltag hat Götze die letzte Chance, um vor seinem Abschied von Borussia Dortmund ein letztes Mal zum Einsatz zu kommen. Der Vertrag des WM-Helden von 2014 läuft aus und wird nicht verlängert.

Manch ein Fan hatte gehofft, Götze bekommt im Saison-Finale die Möglichkeit, sich gebührend von Borussia Dortmund zu verabschieden. Dass Götze von Trainer Lucien Favre einen „Gefälligkeits-Einsatz“ bekommt, wird nach der Mainz-Pleite jedoch immer unwahrscheinlicher.

Denn Borussia Dortmund geriet wegen der erschreckend schwachen Leistung massiv in die Kritik. Von vielen Stellen mussten die BVB-Stars sich anhören, sie hätten die Saison bereits gedanklich abgehakt. Der Vorwurf: Durch die lässige Einstellung würden die Dortmunder den Wettbewerb verzerren.

Daher ist es gut möglich, dass Favre in den beiden verbleibenden Spielen umso mehr beweisen will, wie ernst dem BVB der Saison-Endspurt ist. Ein „Einsatz-Geschenk“, wie Götze es womöglich verdient gehabt hätte, könnte es daher nicht mehr geben. Denn auch für Hoffenheim wird es am 34. Spieltag wohl noch um den Einzug in die Europa League gehen.

Götze in Quarantäne

Wird Götze also nicht mehr für den BVB auflaufen? Es wäre ein unrühmlicher Abschied für den 28-Jährigen. In dieser Rückrunde brachte Götze ers gerade mal auf vier Kurzeinsätze. Zuletzt wurde er beim 0:1 gegen die Bayern kurz vor Schluss eingewechselt.

Nach der Geburt seines Sohnes Anfang Juni verbrachte er ein paar Tage bei seiner Frau im Krankenhaus. Weil er dadurch das DFL-Hygienekonzept nicht befolgte, musste Götze zwei Wochen in Qurantäne.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc mach Götze und seinen Fans ein wenig Mut: „Gegen Leipzig wird Mario nicht dabei sein. Aber es gibt Hoffnung, dass er gegen Hoffenheim wieder dabei sein könnte.“ (dhe)