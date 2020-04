Borussia Dortmund: Wohin wechselt Götze im Sommer? Sein Berater verrät erste Details

Nur noch wenige Wochen steht Mario Götze bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Danach wird der 27-Jährige sich einem anderen Verein anschließen. Wohin wird es den Weltmeister von 2014 ziehen?

Erstmals hat sein neuer Berater Reza Fazeli sich zur Vereinssuche des Stars von Borussia Dortmund geäußert. Dem „kicker“ sagte Fazeli: „Ich führe schon jetzt viele konstruktive Gespräche.“

Borussia Dortmund: Wo landet Götze?

Gleichzeitig stellte der Agent klar, dass die Suche nach einem neuen Arbeitgeber in Zeiten der Corona-Krise nicht einfach ist: „Das wird seine Zeit in Anspruch nehmen.“

In den vergangenen Wochen war Götze mit verschiedenen Topclubs der Serie A in Verbindung gebracht worden. So soll neben den Mailänder Vereinen Inter und AC vor allem die AS Rom am Offensivspieler interessiert sein.

Götze beim BVB

Für Mario Götze endet dann eine vierjährige Zeit bei Borussia Dortmund, die das BVB-Eigengewächs sich wohl ein wenig anders vorgestellt hatte. Für mehr als 20 Millionen Euro war Götze 2016 vom FC Bayern zu den Schwarzgelben zurückgekehrt. Seine erste Spielzeit beim BVB nach seinem Comeback war von einem langen mysteriösen Krankheitsausfall gezeichnet, bei dem manch ein Experte schon das Karriereende von Götze vermutet hatte.

Das vorzeitige Karriereende blieb aber aus. Götze kämpfte in den Folgejahren um einen Stammplatz beim BVB. Doch nun wirkt ein Wechsel ins Ausland wahrscheinlich.

-----------------

BVB-Top-News:

-----------------

Wann enden die Corona-Pausen?

Bevor Götze bei einem neuen Verein anfängt, muss allerdings erst mal die Corona-Krise gemeistert werden. Derzeit versinkt der internationale Fußball im Chaos. Während die Bundesliga im besten Fall womöglich schon am 9. Mai wieder spielen kann, könnte es in anderen europäischen Topligen erst Mitte oder Ende Juni weitergehen.

Diese zeitversetzten Spielpläne würden das Geschehen auf dem Transfermarkt enorm beeinflussen. Experten sind sich sicher, dass Gehälter und Ablösesummen zumindest kurzfristig massiv sinken werden. (dhe)