Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Götze bringt sich bei Leverkusen ins Gespräch – und Bayer-Coach Bosz reagiert

Mario Götze ist nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund immer noch auf Vereinssuche. Landet er womöglich bei einem Liga-Konkurrenten des BVB?

Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund brachte sich im Interview mit „Bild“ bei Bayer Leverkusen ins Gespräch. „Unter Peter Bosz hatte ich eine sehr gute Phase, und seine Philosophie passt perfekt zu mir“, sagt Götze.

Ex-BVB-Star Götze: Wohin führt sein Weg?

Von Juli bis Dezember 2017 hatten Götze und Bosz bei Borussia Dortmund zusammengearbeitet. Wegen verschiedener Blessuren kam Götze unter der Leitung des holländischen Trainers nur zu zehn Liga-Einsätzen. Dabei erzielte Götze damals einen Treffer und bereitete drei weitere vor.

Sehen die BVB-Fans den WM-Helden von 2014 womöglich demnächst bei Bayer Leverkusen. Bosz sagt: „Ja, ich kann mir vorstellen, noch mal mit ihm zusammenzuarbeiten, weil ich sehr gerne mit guten Spielern zusammenarbeite – und Mario ist ein absolut guter Spieler.“

Bosz über Götze: „Ein guter Junge“

„Wir haben in Dortmund leider nur kurzfristig zusammengearbeitet, da war er auch noch nicht zu 100 Prozent fit, aufgrund der Probleme, die er damals hatte“, sagt Bosz mit Bezug auf die Stoffwechselerkrankung, die Götze in der ersten Jahreshälfte 2017 außer Gefecht gesetzt hatte: „Aber trotzdem sah man im Training, was für Qualitäten er hat. Dazu ist Mario eine sehr angenehme Person, ein guter Junge.“

Bei allem Lob für Götze stellt Bosz aber klar, dass es in dieser Saison zu keiner Verpflichtung des 28-Jährigen kommt: „Vielleicht ist das in der Zukunft möglich, das hängt auch davon ab, wie lange ich hier Trainer sein darf. Aber es macht keinen Sinn, darüber zu spekulieren, weil wir momentan auf der Suche für andere Positionen sind.“

Götze will Champions League gewinnen

Und somit muss der frühere Spieler von Borussia Dortmund weiter nach einem neuen Verein suchen. Götze: „Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an. Ich will meine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben.“ (dhe)