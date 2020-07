Borussia Dortmund: Götze-Hammer! Wechselt er ausgerechnet zu DIESEM Club?

Wie geht es für Mario Götze nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund weiter?

Der Vertrag des WM-Helden von 2014 lief am 30. Juni beim BVB aus. Vier Jahre nach seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund ist Mario Götze nun vereinslos.

Borussia Dortmund: Wo unterschreibt Götze?

Seit Monaten kursieren viele Gerüchte um angebliche Interessenten an dem 28-Jährigen. Aus der Bundesliga sollen Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC sich intensiver mit dem Offensiv-Spieler beschäftigt haben.

Doch Götze selbst sagte immer wieder, dass er sich nach zehn Jahren in der Bundesliga auch ein Engagement im Ausland vorstellen könnte. In den vergangenen Wochen wurde der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund immer wieder mit mehreren Vereinen aus der Serie A in Verbindung gebracht.

Diese Gerüchte überraschen kaum. Denn auf den ersten Blick wirkt die italienische Liga für Mario Götze am ehesten geeignet. Während seiner mysteriösen Stoffwechselerkrankung im Jahr 2017 verlor Götze deutlich an Antrittskraft und Schnelligkeit. Mit diesen Defiziten hat ein Spieler in der Serie A mitunter weniger Schwierigkeiten als zum Beispiel in der Bundesliga, der spanischen Primera Division oder der englischen Premier League.

Götze auf den Spuren von Ibrahimovic, Ribery und Co.?

In den vergangenen Jahren wechselten immer wieder verhältnismäßig alte Spieler im Spätherbst ihrer Karriere nach Italien und blühten dort noch mal auf. Die jüngsten Beispiele sind Zlatan Ibrahimovic (38/AC Mailand) oder Franck Ribery (37/AC Florenz).

Durch Ribery schließt sich der Kreis zu Götze. Denn eben jener AC Florenz soll laut des vereinsnahen Magazins „Labaro Viola“ am ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund interessiert sein.

Franck Ribery wirbelt seit einem Jahr beim AC Florenz. Foto: imago images / ZUMA Press

Wechselt Götze womöglich ausgerechnet zu seinem ehemaligen Bayern-Kollegen? Ribery hatte sich im vergangenen Sommer der Fiorentina angeschlossen und gleich von Beginn an starke Leistungen gezeigt, ehe eine Knöchelverletzung ihn monatelang außer Gefecht setzte.

Nun kämpft Ribery sich wieder zurück zu alter Stärke. Nach der Corona-Pause stand der Franzose in allen sechs Spielen in der Startelf.

Geht Götze nun einen ähnlichen Weg? (dhe)