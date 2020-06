Borussia Dortmund: Götze-Hammer! Jetzt kommt raus, dass…

Dortmund. Das verkorkste Ende einer vermasselten Rückhol-Aktion: Mario Götze wird nie wieder für Borussia Dortmund spielen.

Kein Abschiedsspiel, kein letzter Einsatz – im letzten Saisonspiel von Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim wird Mario Götze nach „Bild“-Informationen nicht im Kader stehen.

Borussia Dortmund: Mario Götze in Hoffenheim wohl nicht im Kader

Mickrige 27 Minuten stand der Weltmeister-Macher in der Rückrunde auf dem Platz. Früh sickerte durch, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Zu hohe Gehaltsforderungen, zu wenig Leistung – auch mit den Fans verscherzte er es sich, weil seine Leidenschaft für TikTok größer schien als der Wille, sich im Training anzubieten.

Mario Götzes großer Moment – von da an ging es bei ihm nur noch bergab. Foto: dpa

Gegen die Bayern (0:1) warf Favre Götze in der Schlussphase noch einmal rein. Jetzt kommt heraus, dass es sein letzter Einsatz für den BVB bleiben wird.

Nach der Geburt seines ersten Kindes will Mario Götze für Sohn Rome und Frau Ann-Kathrin da sein. Statt die geforderten zwei negativen Coronatests vorzuweisen, blieb der 28-Jährige in Quarantäne. Doch auch nach diesen zwei Wochen wird er laut „Bild“ nicht mehr zu Borussia Dortmund zurückkehren.

Götze vor ungewisser Zukunft

Götze steuert in eine ungewisse Zukunft. Mit der völlig verkorksten Saison dürfte er sich nicht bei vielen Vereinen auf den Wunschzettel gespielt haben. In der Bundesliga will er nicht bleiben, auch seine Gehaltsvorstellungen sollen Berichten zufolge viele Interessenten ausschließen.

Wohin wechselt der Weltmeister? Der AS Rom gilt als Kandidat, auch neureiche Vereine wie Newcastle United oder Ex-Favre-Klub OGC Nizza wurden genannt.