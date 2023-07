Mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund erlitt er einen bösen Absturz. Eine schwere Verletzung war der frühe Tiefpunkt seiner Karriere. Jetzt ist die Zukunft von Marin Pongracic geklärt und es soll endlich wieder bergauf gehen.

Der Ex-Flop von Borussia Dortmund verlässt die Bundesliga endgültig und will nach dem heftigen Karriere-Knick wieder durchstarten. Der erste Schritt ist jetzt getan – mit beruflicher Klarheit.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Flop will neu durchstarten

Last-Minute-Deals sind eigentlich nicht der Stil des BVB. Doch im Sommer 2021 musste ein solcher her. In der Abwehr häuften sich die Probleme. Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou waren verletzt, Leonardo Balerdi gerade verkauft. Ein Innenverteidiger musste her – und kam am Deadline Day. Marin Pongracic eilte aus Wolfsburg direkt auf den Trainingsplatz, gab kurz darauf ein gelungenes Debüt.

+++ Borussia Dortmund: Reyna-Kollege dreht mächtig auf – wäre ER einer für den BVB? +++

Doch als alle schon einen gelungenen Schnellschuss witterten, ging es bergab. Die Leihgabe aus Niedersachsen baute mächtig ab, war bald nur noch ein Notnagel. Am Ende kam er auf 23 BVB-Einsätze – und trotzdem kam das Ziehen der Kaufoption nie in Frage. Für Pongracic ein harter Schlag. Er hatte alles auf eine Karte gesetzt. Dass er zu Borussia-Zeiten den VfL Wolfsburg in einem Twitch-Stream angefeindet und anschließend auf Prämien-Zahlung verklagte, hatte die Tür bei seinem eigentlichen Arbeitgeber zugeknallt. Die Karriere hing plötzlich am seidenen Faden.

Plötzlich wollte ihn keiner mehr

Ohne Zukunft in Dortmund und Wolfsburg musste schnellstens was Neues her. Pongracic wurde fündig, wechselte auf Leihbasis zum Serie-A-Klub US Lecce. Doch dort wartete direkt der nächste Nackenschlag auf ihn. Nach solidem Start zog sich der Kroate eine schwerwiegende Knöchelverletzung zu, die bereits im Januar seine Saison beendete. Eine feste Verpflichtung rückte in weite Ferne – und wurde nun doch wahr.

Mehr News:

Wie der VfL Wolfsburg nun verkündete, hat man sich mit Lecce auf einen fixen Wechsel geeinigt. Der Flop von Borussia Dortmund kann damit endgültig einen Haken an die Bundesliga machen und nach überstandener Verletzung einen Neustart wagen. Mit nun 25 Jahren hat er noch immer genug Zeit, der Karriere nach dem tiefen Tal wieder Auftrieb zu verleihen.