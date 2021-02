Borussia Dortmund: Gerüchte um Rose reißen nicht ab – wird diese Entscheidung zum BVB-Vorteil?

Wird Marco Rose im Sommer der neue Trainer von Borussia Dortmund?

Während sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund weiterhin in Schweigen hüllen, brodelt die Gerüchteküche. Nun hat Gladbach-Manager Max Eberl eine Entscheidung verraten, die zum Vorteil für den BVB werden könnte.

Borussia Dortmund: Gladbach trifft folgenschwere Entscheidung

Seit 2019 hat Rose bei der Borussia aus Mönchengladbach das Sagen an der Seitenlinie. Die Fohlen führte er gleich in die Champions-League, steht dort im Achtelfinale und in der Bundesliga hat man aktuell ebenso viele Punkte auf dem Konto wie die Dortmunder.

Max Eberl (l.) holte Marco Rose 2019 nach Gladbach. Foto: imago images / Wiechmann

Schon seit der Entlassung Lucien Favres bei den Schwarzgelben im Dezember hält sich Roses Name hartnäckig im Dortmunder Umfeld. In einem Gespräch mit der „Rheinischen Post“ offenbart Gladbach-Manager Eberl nun, dass es für den BVB wohl ein leichtes wäre, den 44-Jährigen zu holen.

„Ich hätte vor eineinhalb Jahren die Alternative gehabt, Marco Rose nicht zu holen. Ohne die Klausel wäre Marco nicht hier“, bestätigt er, dass sein Trainer eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt.

Heißt im Klartext: Will der BVB Rose und Rose zum BVB, dann haben die Gladbacher kein Mitspracherecht mehr und müssten ihren Trainer zum Bundesliga-Konkurrenten ziehen lassen. Wie hoch die Klausel ist, verriet er nicht.

Borussia Dortmund: Gladbach gibt die Hoffnung nicht auf

Dennoch haben die Fohlen die Hoffnung auf einen Rose-Verbleib noch nicht aufgegeben. Er „rede immer im Konjunktiv, weil es eben keine Entscheidung gibt“, betont Eberl und stempelt sämtliche Spekulationen, dass der Deal schon durch sei als „Blödsinn“ ab.

Zuletzt hatten die Gerüchte um Rose wieder Fahrt aufgenommen, weil Gladbach-Akteur Christoph Kramer sich ungewöhnlich deutlich dazu geäußert hatte.