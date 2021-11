Borussia Dortmund: Alarm beim BVB! Zorc wird deutlich – „Wir müssen sehen, dass wir uns straffen“

Die Formkurve von Borussia Dortmund zeigte vor der Länderspielpause steil nach unten. Das Team von Trainer Marco Rose hat die dramatische Verletzungsmisiere stark zugesetzt, aber auch viele BVB-Stars blieben hinter ihren Erwartungen zurück.

Für den Jahresendspurt darf sich Borussia Dortmund keine Patzer mehr erlauben. Vor allem Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl und Sportdirektor Michael Zorc werden deutlich und haben eine klare Forderung an die Mannschaft.

Borussia Dortmund: Alarm beim BVB!

„Die nächste Phase wird unglaublich wichtig für uns“, sagte Kehl dem „kicker“ und spielte damit auf die kommenden richtungsweisenden Begegnungen in der Bundesliga und der Champions League an.

------------------------------

Die nächsten BVB-Spiele:

Samstag, 20. November: BVB - VfB Stuttgart

- VfB Stuttgart Mittwoch, 24. November: Sporting Lissabon - BVB

Samstag, 27. November: VfL Wolfsburg - BVB

Samstag, 4. Dezember: BVB - FC Bayern

- FC Bayern Dienstag, 7. Dezember: BVB - Besiktas

------------------------------

Für den restlichen November und den Dezember stehen acht Pflichtspiele an. In der Bundesliga hat man vier Punkte Rückstand auf den FC Bayern, in der Königsklasse könnte bei einer Niederlage im „Gruppenendspiel“ gegen Sporting Lissabon das Verpassen der K.O.-Runde bedeuten. Die Verantwortlichen erhöhen jetzt natürlich den Druck.

>>> Borussia Dortmund: Donyell Malen löst WM-Ticket – doch DAS dürfte dem BVB-Stürmer gar nicht gefallen

Natürlich ist aber auch die Verletzenmisere ein Grund für die zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Besonders ein Erling Haaland wird schmerzlich vermisst. Sein Vertreter Donyell Malen, der für 30 Millionen Euro verpflichtet, konnte sich bislang nicht beweisen.

BVB-Sportdirektor Zorc wird deutlich

Auch Sportdirektor Zorc wird deutlich und fordert mit Blick bevorstehenden wichtigen Wochen bis vor Weihnachten:„Wir müssen sehen, dass wir uns straffen.“

Der BVB sollte sich in den nächsten Partien keine weiteren Patzer mehr erlauben. Foto: IMAGO / Contrast

Nach der Länderspielpause geht es für den BVB gegen den VfB Stuttgart (20. November), danach zum Auswärtsspiel in der Königsklasse bei Sporting (24. November). Anschließend stehen zwei schwere Partien in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (27. November) und gegen den FC Bayern (4. Dezember) an.

---------------------------------

Mehr aktuelle BVB-News:

Borussia Dortmund: Sky-Experte wird deutlich – „Mit DIESEM BVB-Star gewinnst du keine Titel“

Erling Haaland: Heftiger Rückschlag für BVB-Star! Dieser große Traum ist für den Norweger geplatzt

Borussia Dortmund: Wettbieten um DFB-Star eröffnet! Kann der BVB da noch mithalten?

---------------------------------

Das letzte Gruppenspiel der Champions League ist am 7. Dezember gegen Besiktas. Bis zur Winterpause müssen die Schwarzgelben dann in der Bundesliga gegen Bochum (11. Dezember), Fürth (15. Dezember) und Berlin (18. Dezember) ran. (oa)