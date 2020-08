Borussia Dortmund: Über DIESES Bild freuen BVB-Fans sich ganz besonders

Dortmund. Die Saison beginnt zwar erst in vier Wochen, doch die Fans von Borussia Dortmund haben schon jetzt einen Grund zum Jubeln.

Am Mittwoch kam es bei Borussia Dortmund zu einem Ereignis, auf das die Fans des BVB seit Monaten warten. Nun war es endlich so weit.

Borussia Dortmund: Der BVB-Kapitän ist zurück

Marco Reus kehrte nach langer Verletzungspause zurück ins Mannschaftstraining. Der BVB-Kapitän absolviert zwar noch nicht alle Teile der Teameinheiten, kann aber bei bestimmten Übungen schon wieder mit seinen Kollegen mitmischen.

Bei Twitter veröffentlichte Borussia Dortmund ein Video des Trainings. Darin machen Reus und Youssoufa Moukoko gemeinsame Dehnübungen. Der BVB-Kapitän und das große Stürmer-Juwel gemeinsam beim Training – da geht jedem schwarzgelben Fan das Herz auf.

Reus und die böse Verletzung

Monatelang hatte Reus sich mit einer hartnäckigen Sehnenentzündung im Adduktorenbereich herumgeplagt. Sein bislang letztes Pflichtspiel für Borussia Dortmund liegt mehr als ein halbes Jahr zurück.

Nach Ende der Bundesliga-Saison waren Berichte kursiert, wonach Reus womöglich die gesamte Hinrunde verpassen könnte. Dass der BVB-Star jetzt schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren kann, darf die Fans von Borussia Dortmund zuversichtlich stimmen.

Meunier verletzt

Thomas Meunier muss hingegen ein paar Tage pausieren. Der belgische Neuzugang zog sich beim Test gegen Austria Wien (11:2) einen Faserriss zu.

Auch Mats Hummels und Julian Brandt waren am Mittwoch nicht beim Mannschaftstraining dabei. Die beiden mussten ihre Leistungsdiagnostik machen.

Im Trainingslager in Bad Ragaz hatte Trainer Lucien Favre mit seinen Spielern in der Vorwoche den Grundstein der Vorbereitung gelegt. In den kommenden Wochen arbeiten die Dortmunder am letzten Feinschliff, ehe am 13. September das erste Pflichtspiel ansteht. Dann ist der BVB in der ersten DFB-Pokal-Runde beim MSV Duisburg zu Gast.

Eine Woche später beginnt die Bundesliga-Saison. Zum Auftakt gibt’s für den BVB ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. (dhe)