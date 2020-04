Borussia Dortmund: Marco Reus dämpft Erwartungen an Moukoko – „Glaube nicht, dass ...“

Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund steht im Fokus der Medien – dabei ist der Angreifer gerade einmal 15 Jahre alt und hat noch keine Sekunde Bundesliga gespielt. Das könnte sich ab Herbst allerdings ändern. Doch einer tritt wegen der hohen Erwartungen, dass das Toptalent schon bald bei den Profis durchstartet, auf die Bremse.

Marco Reus, Kapitän von Borussia Dortmund, versucht das Mega-Talent zu schützen.

Borussia Dortmund - Reus; Moukoko soll sich in Ruhe entwickeln

Mit seinen unglaublichen Torquoten in den Junioren-Bundesligen sorgt Moukoko immer wieder für Aufsehen. Trotz seiner 15 Jahre überragt er in der U19-Bundesliga alle. Die Torschützenliste führt er mit 34 Treffern in 20 Spielen deutlich an. Auf Platz zwei liegt Sebastian Müller von Arminia Bielefeld mit gerade einmal 13 Toren.

Im November wird Moukoko 16 Jahre alt. Dann könnte das BVB-Juwel auch erstmals bei den Profis in der Bundesliga zum Zug kommen. Der Wirbel um den Angreifer ist riesig, doch BVB-Kapitän Marco Reus tritt ganz bewusst auf die Bremse.

Das Talent ist selbstverständlich auch Reus nicht verborgen geblieben, dennoch sagt er gegenüber der „SportBild“: „Ich glaube, dass wir ihm alle einen großen Gefallen tun würden, wenn wir nicht so viel über ihn reden. Ich würde ihm wünschen, dass er sich ruhig entwickeln kann.“

----------------------------------------------

Mehr BVB-News:

Borussia Dortmund – Überraschende Wende! ER muss doch zum BVB zurück

Borussia Dortmund: Verschafft diese Investition dem BVB einen Vorteil in der Corona-Krise?

Borussia Dortmund: Riesiger Wirbel um Ex-BVB-Star Aubameyang: „Er ist ein…“

----------------------------------------------

Frontzeck gab Reus ein Interview-Verbot

Der 30-Jährige erinnert sich zurück an seine Anfänge und berichtet von einem prägenden Ereignis: „Nach meinem Wechsel zu Gladbach – und da war ich immerhin schon 20 – hat mein damaliger Trainer Michael Frontzeck, nachdem mich Medien als „Rakete“ bezeichneten, getobt und ein Interview-Verbot für mich ausgesprochen.“

Über Moukoko wird schon im Alter von 15 Jahren berichtet. Seine außergewöhnlichen Leistungen im Jugendbereich sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Doch Reus sorgt sich bei so viel Aufmerksamkeit: „Ich glaube nicht, dass das in dieser Intensität gut für ihn ist. Wie soll man das in dem Alter verstehen? Ich hätte es damals nicht gekonnt.“

Wann geht es endlich weiter?

Die Bundesliga steht still. Der Spielbetrieb ist wegen dem Coronavirus bis auf weiteres ausgesetzt. Einen Restart soll es - stand jetzt - Anfang Mai geben. Eine Entscheidung über die Fortsetzung der Saison soll am Freitag (24.04) getroffen werden. Dann tagt die DFL erneut. (fs)