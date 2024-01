Borussia Dortmund: Reus-Gerücht sorgt für Aufregung – steht ein Hammer bevor?

Um Marco Reus drehten sich in den vergangenen Wochen viele Schlagzeilen bei Borussia Dortmund. So gab es einige Berichte über interne Streitigkeiten, bei denen der BVB-Star eine Revolte gegen Trainer Edin Terzic angeführt haben soll.

Nun gibt es erneut Aufregung um den ehemaligen Kapitän von Borussia Dortmund. Einem Gerücht nach droht ihm eine dauerhafte Degradierung auf die Tribüne. Ob sich Reus das antut? Es wird sogar über einen Hammer-Wechsel spekuliert.

Borussia Dortmund: Reus-Gerücht sorgt für Aufregung

In der Bundesliga hinkt Borussia Dortmund den Erwartungen weit hinterher. Nach 16 Spielen steht der BVB nur auf dem fünften Tabellenplatz. Nur in der Champions League läuft es immerhin. Allerdings herrscht aufgrund der negativen Ergebnisse der letzten Wochen viel Unruhe im Team.

Marco Reus soll mit einigen anderen BVB-Stars unzufrieden mit Edin Terzic sein. Sogar über einen Rauswurf des Cheftrainers wurde diskutiert. Allerdings entschied sich Hans-Joachim Watzke dafür, mit Terzic weiterzumachen. Für Reus dagegen könnte das Folgen haben.

Laut der „Bild“-Zeitung droht ihm nun sogar eine Dauer-Degradierung auf die Bank. Im schlimmsten Fall könnte Reus auf die Tribüne verbannt werden. In dem Bericht wird sogar die Frage gestellt, ob Reus jetzt sogar in die USA flüchten könnte.

Hammer-Wechsel in die USA?

Damit deutet die Zeitung auf die Gerüchte, die es bereits 2022 gab. Damals wurde Reus mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. „Man soll ja niemals nie sagen“, erklärte er. Aber am liebsten würde er weiter für Borussia Dortmund spielen und seine Karriere dort beenden.

Jetzt gibt es also wieder Aufregung um den Fan-Liebling. Ab dem 1. Januar 2024 öffnet die Winter-Transferperiode. Spätestens nach den ersten Pflichtspielen im kommenden Jahr werden sich die Gerüchte über einen Abgang häufen, wenn Reus unter Terzic nicht so häufig zum Einsatz kommen sollte.

Die Chance auf eine Aussprache haben beide Akteure vorher im Marbella-Trainingslager schon. Vom 3. bis zum 9. Januar wird sich der BVB im spanischen Urlaubsort auf die Rückrunde vorbereiten.